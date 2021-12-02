Експансія "Омікрону" та відповідь країн на дії РФ: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Країни-члени НАТО дуже чітко відповіли на заклик України поглиблювати співробітництво у військово-технічній сфері, надсилати чіткі сигнали Росії про непосильність збройної агресії та працювати над санкціями. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Читати далі –>
- Сполучені Штати Америки разом з іншими країнами вільного світу категорично засуджують загарбницьку політику Росії щодо України, а також спроби Кремля розхитати єдність країн Заходу та шантажувати Європу енергетичною кризою. Про це заявила співголова українського кокусу в Конгресі США Марсі Каптур. Читати далі –>
- Загальна кількість реалізованих вакцин проти COVID-19 у світі перевищила 8 мільярдів щеплень. Читати далі –>
- Мерія Нью-Йорка не хоче запроваджувати обов’язкове носіння масок чи оголошувати локдауни, аби не відвертати увагу людей від головного – необхідності вакцинуватися. Читати далі –>
- Президент американської компанії Moderna Стівен Хоге заявив, що вакцину від штаму коронавірусу Omicron можуть зробити вже у березні 2022 року. Читати далі –>
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.