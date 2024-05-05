Експансія РФ у Африці: до Нігеру прибули кремлівські "радники" та російська зброя

Африканський корпус, військова група, яка розглядається як наступник ПВК “Вагнер” у Африці, підтвердив прибуття російських “інструкторів”.

Військові “радники” кремлівського режиму разом із російською технікою та зброєю прибули до Нігеру на вихідних, 4-5 травня. Таким чином Росія посилює свою присутність на африканському континенті.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на державне телебачення Нігеру.

Перша група зі 100 російських “військових радників” прибула до Нігеру 10 квітня разом із системами ППО. У суботу в африканську країну прибули ще два військові лайнери, а за даними державних ЗМІ Нігеру, за останній місяць Росія відправила ще три вантажні літаки з військовими припасами та “інструкторами”.

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Африканський корпус, військова група, яка розглядається як наступник ПВК “Вагнер” у Африці, підтвердив прибуття російських “інструкторів” минулого місяця та вчорашнє надходження додаткових матеріалів і більш широку присутність бійців.

Військовий режим у Нігері, який захопив владу в країні в результаті державного перевороту минулого літа, був на орбіті Росії з самого початку і нещодавно попросив американські сили в цьому районі покинути країну.

У квітні Сполучені Штати погодилися вивести з країни приблизно 1000 військових. Збройні сили США мали базу поблизу Агадеса, на спорудження якої було витрачено близько 100 мільйонів доларів.

Нігер, схоже, повністю потрапляє в сферу впливу Росії в Африці разом з іншими сусідніми країнами, які стали жертвами військових переворотів і опортуністичних проросійських лідерів. У Малі та Буркіна-Фасо відбулися військові перевороти, після яких почалося глибоке зближення з Росією.

Нагадаємо, 30 липня 2023 року тисячі прихильників хунти, яка захопила Нігер під час державного перевороту на початку цього тижня, пройшли маршем вулицями столиці Ніамея. Вони розмахували російськими прапорами та скандували ім’я президента Росії, прямуючи до посольства Франції, колонією якої раніше була ця африканська держава.

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