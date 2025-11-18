Експерт назвав найкраще місто Європи: тут фантастичні ціни та казкове Старе місто

Туристичяний експерт вважає Таллінн найкращим європейським містом / © unsplash.com

Експерт з мандрівок Генрік Єппесен, який відвідав кожну країну світу (193 держави, які входять до складу ООН) та понад 2000 різних локацій, назвав столицю Естонії Таллінн найбільш недооціненим і найкращим містом Європи для відвідування. 37-річний данець, який мешкав у Таллінні 10 місяців, вважає, що це місто, порівняно з популярними туристичними напрямками, як-от Барселона чи Париж, пропонує неперевершену атмосферу та має фантастичні ціни.

Про це експерт розповів в інтерв’ю The Mirror.

«Ніби потрапити в інший світ»

Єппесен зазначив, що Таллінн дуже часто оминають туристи, які вже бували в Європі, віддаючи перевагу Лондону, Риму та Берліну. Він підкреслив, що естонська столиця має низку унікальних переваг.

Основні переваги Таллінна, на думку експерта:

Місто значно дешевше за більшість європейських столиць. «Найкраще Старе місто у всьому світі», яке Єппесен бачив під час своїх численних подорожей. Унікальна атмосфера.

«Ви можете вийти за двері, і це буде, ніби ви потрапили в інший світ із добре збереженими старовинними будівлями й атмосферою, не схожою на жодну іншу», — поділився Єппесен.

Експерт нагадав, що Старе місто Таллінна є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Обіди за 5 євро та чисте повітря

Мандрівник також виділив гастрономічну сторону Таллінна, зазначивши, що харчування тут доступне і якісне.

«Я обідав за €5 (близько 210 гривень) у Rataskaevu 16 близько 40 разів, і це чудовий ресторан і досвід», — розповів Генрік.

Він додав, що багато ресторанів мають схожі ціни. Єппесен, який часто купував місцеві продукти на ринку Balti Jaama Turg, відзначив суміш місцевої та європейської (зокрема італійської) кухні, яку подають у чарівних старовинних будівлях.

Крім того, експерт підкреслив рідкісну для великих міст перевагу: якість повітря.

«Він [Таллін — ред.], ймовірно, має найкращу якість повітря серед усіх міст, принаймні столиць, а може, й будь-якого великого міста в Європі», — зазначив він.

Привітні люди

Експерт також відзначив виняткову дружелюбність місцевого населення, яка суттєво доповнює привабливість міста.

«Там чудові люди. Вони надзвичайно доброзичливі в Естонії», — сказав Єппесен.

Він згадав випадок 2014 року, коли пізно ввечері він заблукав, і незнайомці допомогли йому, підвізши до готелю.

Експерт також рекомендує туристам скористатися «Талліннською картою», яка надає безкоштовний проїзд та знижки на музеї, а також радить відвідати сусідні острови, такі як Сааремаа та Хіюмаа, якщо поїздка триває понад тиждень.

