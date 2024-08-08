Експерт назвав операцію в Курській області "вже виправданою": у чому ефективність "прориву"

Під час рейду було перерізане важливе сполучення росіян у регіоні.

Зважаючи на розмах та інтенсивність української операції в Курській області, рано чи пізно Росія буде змушена підтягнути туди війська з інших операційних напрямків. Можливо, навіть залишки своїх стратегічних резервів, приготованих на серпень-вересень.

Про це заявив військовий оглядач Костянтин Машовець

З його слів, навіть із цього погляду операція в прикордонній Курській області "вже виправдана". За інформацією експерта, для прикриття кордону російське командування переміщає частину військ із Вовчанського напрямку в Харківській області.

Порівнюючи темпи просування підрозділів в Курській області та російських військ у Харківській області, Машовець наголошує, що протягом двох діб "ЗСУ взяли під свій контроль територію значно більшу, ніж російські війська за півтора місяці".

"Мені чомусь здається, що це ще навіть "не середина партії". Найближчим часом у нас з'явиться новий операційний напрямок", - висловився Машовець.

За його словами, було перерізане важливе сполучення росіян у Курській області. Йдеться про дорогу Рильськ - Коренєво - Суджа. Він наголошує, що "підрозділи ЗСУ продовжують просуватися за загальним напрямком Любимівка - Кореневе, а також у районі міста Суджа і в напрямку урочища "Мілове".

На його думку, українському командуванню вдалося домогтися ефекту "оперативної раптовості".

"Судячи з якоїсь "пригальмованої" реакції російського командування, процес підготовки та організації пройшов якось "повз вуха" відповідних російських командних структур, або був ними невірно витлумачений. Ймовірно, вони визначили його як зусилля українського командування з "прикриття Сумського напрямку", і генерал Буданов їм у цьому вдало "підіграв" своїми заявами про "підготовку росіянами наступу на Суми", - припустив Машовець.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов заінтригував заявою про "прорив" у Курській області. З його слів, ці події мають перед собою "певні завдання" і деякі з них уже виконані.

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