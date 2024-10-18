Експерт розповів, скільки знадобиться часу північнокорейським військовим для освоєння російської техніки

Військовим з Північної Кореї знадобиться кілька місяців, щоб освоїти управління російською військовою технікою.

Про це розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі КИЇВ24.

«Те, що сказав пан Буданов про те, що вони тренуються на російській техніці, це невипадково. Чому? Тому що це означає, що рано чи пізно ми зможемо їх швидше за все побачити й на лінії фронту. Вони братимуть участь у бойових діях. Чому він про це сказав? Невипадково, бо була аналітика про те, чи можуть північнокорейці використовувати російську техніку, - сказав він.

Він зазначив, що техніка Північної Кореї подібна до російської, оскільки була розроблена ще за часів Радянського Союзу. Проте її модернізували, і, за його оцінкою, військовим КНДР потрібно кілька місяців, щоб адаптуватися до російської техніки.

Нагадаємо, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що на Далекому Сході Росії готують північнокорейських військових для участі у війні проти України. Їх екіпірують у російську форму.

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