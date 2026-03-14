Експерт пояснив, чим для Трампа обернеться операція проти Ірану

США можуть не досягти поставлених цілей у межах операції проти іранського режиму, оскільки Тегеран досі має достатні ресурси для оборони.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

За словами експерта, наразі залишається незрозумілим, чи стане американська операція проти Ірану успішною для Вашингтона.

«Але поки що виглядає, що вони не досягнуть своїх цілей. Оскільки, по-перше, режим утримався… У нього є ще можливості, тобто ракети, дрони тощо. Ми не побачили там повстання організованого, яке могло б змінити режим», — звернув увагу Хара.

Експерт також додав, що наразі американська сторона намагається організувати протистояння між курдами та іранською владою. Водночас, чи вдасться реалізувати такий сценарій, залишається відкритим питанням.

Він пояснив, що курдські сили здебільшого мають лише стрілецьку зброю. При цьому у них відсутні важка техніка, авіація та ракетні системи, що суттєво обмежує їхні можливості.

Крім того, Хара звернув увагу на етнічну ситуацію в Ірані. За його словами, на периферії країни проживає чимало національних меншин — зокрема азербайджанці, курди та араби. Теоретично вони можуть прагнути відокремлення.

«Але це не змінить саму ситуацію в Тегерані і зміну влади», — уточнив експерт.

