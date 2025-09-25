ТСН у соціальних мережах

Світ
524
2 хв

Експерт попередив про нову гарячу точку в Україні: до чого тут Молдова

Мельник вважає, що президентка Молдови Мая Санду має рацію, попереджаючи про ризик перетворення країни на інфільтраційний майданчик для вторгнення в Одеську область.

Дар'я Щербак
Путін та Мая Санду

Путін та Мая Санду / © ТСН.ua

Країна-агресор Росія продовжує провокації щодо європейських країн, проте намагається триматися нижче порогу війни, що дозволяє Кремлю зсувати «червоні лінії» та розмивати межу між миром і війною. Ця тактика, відома як «варіння жаби на повільному вогні», є навіть більш небезпечною, ніж відкрите вторгнення, оскільки розколює союзників і провокує внутрішні дискусії.

Про це розповів військовий експерт Олексій Мельник в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

Він підкреслив, що спроби уникнути конфронтації заради стабільності лише відтерміновують неминучі втрати, які в підсумку можуть виявитися значно масштабнішими.

Загроза для Одеської області

Експерт підтвердив, що загроза дестабілізації у Молдові є реальною, особливо напередодні парламентських виборів 28 вересня. Його позиція збігається із заявою президентки Молдови Маї Санду про те, що країна може стати інфільтраційним майданчиком для вторгнення російських військ в Одеську область.

«Загроза дійсно реальна, тим більше якщо за цим стоїть не просто опозиційна політична сила, а потужна російська державна машина з колосальними фінансовими ресурсами, то це вже просто екзистенційна загроза,» — наголосив Олексій Мельник.

Він додав, що вразливими місцями Молдови є сильна закордонна діаспора, а також Гагаузія та протестні настрої, які проросійські сили використовують через те, що уряду Санду не вдалося швидко розв’язати економічні проблеми.

Сценарії для України: діяти «значно рішучіше»

Отримання ще однієї гарячої точки на кордоні через можливі внутрішні протести та дестабілізацію, а також провокації з боку придністровського анклаву, є вкрай небажаним сценарієм для України.

Мельник зазначив, що у разі перемоги проросійських сил, які прагнутимуть об’єднатися з Придністров’ям, Україні буде необхідно діяти у набагато більш рішучий спосіб, аніж це було у період 2014-2022 років.

Експерт також звернув увагу на географічне положення Молдови, яка оточена з усіх боків, що у разі найгіршого сценарію (чергової «спеціальної воєнної операції») дає Україні та Румунії цілком реальні можливості локалізувати російське пряме втручання. Хоча і наголосив, що для цього необхідна політична воля.

Нагадаємо, український журналіст Віталій Портников пояснив, що Кремль фінансує проросійські сили у Молдові, зокрема, партії, пов’язані з Додоном і Шором, щоб вони змогли здобути парламентську більшість. Це створює пряму загрозу для України, оскільки Євросоюз розглядає євроінтеграцію Києва та Кишинева як єдиний пакет. Портников застеріг: якщо проросійські політики переможуть у Молдові та ухвалять закони, що суперечитимуть нормам ЄС, Брюссель заморозить переговори про вступ не лише з Кишиневом, але й автоматично з Києвом.

