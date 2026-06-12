Експерт попередив про «нищівну поразку» республіканців через фразу Трампа про інфляцію

Дональд Трамп / © Associated Press

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Фраза Дональда Трампа про те, що він «любить інфляцію», може бути використана демократами як один із ключових елементів передвиборчої критики економічної політики чинної адміністрації.

Про це в ефірі Еспресо у програмі «Тепер Головне» розповів професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

За його словами, значна частина американців негативно сприймає війну з Іраном, а рівень невдоволення її наслідками продовжує зростати.

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«Більшість американців дуже несхвально ставляться до цієї війни з Іраном із самого її початку. І ця кількість людей, які незадоволені війною, її наслідками, зростає», — зазначив Айзенберг.

Він також послався на опитування, згідно з яким близько 80% американців вважають, що за зростання інфляції та цін у США відповідальний президент Дональд Трамп та його політика.

«Останнє опитування свідчить про те, що близько 80% американців вважають, що саме дії Трампа винні в тому, що зростає інфляція, зростають ціни, погіршується якість життя в США. І це є прямим наслідком цієї війни», — сказав професор.

На думку Айзенберга, така динаміка може призвести до суттєвих втрат для Республіканської партії на проміжних виборах.

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«Якщо все буде рухатись, як воно йде, і динаміка не змінюватиметься, то це веде республіканців до нищівної поразки на виборах», — зазначив він.

Професор нагадав, що зазвичай партія чинного президента втрачає місця в Палаті представників на проміжних виборах, однак нинішня ситуація може бути більш критичною для республіканців.

«Трамп обіцяв знизити ціни — ціни зростають. Обіцяв припинити нескінченні війни — і розв’язав нову війну», — наголосив він.

Айзенберг також звернув увагу на нещодавню заяву Трампа.

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«Трамп учора сказав у Білому домі фразу, що він „любить інфляцію“, повторив це кілька разів. І, звісно, демократи будуть використовувати це у своїй передвиборчій кампанії», — підсумував Айзенберг.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неочікувано заявив, що скасував заплановані на ніч повітряні атаки та бомбардування території Ірану.

Ми раніше інформували, що президента США Дональда Трампа гучно освистали тисячі американців під час звучання національного гімну на фіналі NBA 2026.

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