Експерт пояснив, чому Китай не терпітиме “бикування” Росії з ядерною зброєю

Ядерні погрози Кремля негативно впливають на стабільну ситуацію на біржах, зокрема й на китайських.

Серед країн, які входять до так званого “ядерного клубу”, навіть дружній до Росії Китай буде стримувати Кремль від погроз застосувати зброю стратегічного призначення.

Таку думку в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, погрози РФ застосувати ядерну зброю вже вплинули на котування на біржах, зокрема на Шанхайській біржі, а також в Індії — ще одній начебто дружній до РФ ядерній державі.

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“Гроші люблять тишу, це непорушне правило. Росія скільки завгодно може “бикувати”, але до певного моменту”, - зауважив експерт.

Сергій Грабський нагадав сцену з російського фільму “Брат-2”, в якій йшлося про те, що усім однаково, які в кого справи до того моменту, поки в цьому не задіяні гроші.

“Росіяни можуть виводити свої кораблі, демонструвати готовність, брязкати іржавою зброєю, але не більше”, - резюмував він.

Нагадаємо, російські кораблі з тактичною ядерною зброєю вперше за 30 років почали виходити в море. Схожі військові судна Північного флоту регулярно виходили в море ще в радянські часи.

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