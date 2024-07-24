Експерт пояснив, чому Китаю не подобається інтенсифікація відносин між РФ та КНДР

Експерт вважає, що Україна повинна це використати у своїх цілях.

Китай намагається не тиснути на Росію, але плинути на неї, оскільки певні "рухи" Пекіна дуже не приємні для Москви.

Таку думку в етері Еспресо висловив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Він зазначив, що Пекіну не подобається інтенсифікація відносин між РФ і Північною Кореєю.

"Китай намагається не тиснути, а вплинути на РФ. Тому що зараз певні рухи Китаю не дуже приємні Москві. До речі, інтенсифікація відносин між РФ і Північною Кореєю сприймається в Китаї у штики. Зараз можемо використати цю можливість, щоб відцентрувати позицію Китаю, а не кидати його в сторону союзництва з РФ", - зауважив Чаленко.

Крім того, експерт зазначив, що для припинення бойових дій в Україні на Росію потрібно тиснути.

"РФ вважає, що протягом другого півріччя цього року посилить позиції для майбутніх перемовин, у тому числі й по ситуації в Америці та на полі бою. Але ми вже багато їхніх сценаріїв обламали. Наступ РФ на Харківщині, як бачимо, завдяки Силам оборони України загруз. Для того, щоб реальні перемовини почалися, має бути загальний тиск з різних боків на РФ. До речі, вважаю, що Кулеба буде про це говорити в Китаї", - наголосив Чаленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують нові санкції проти Китаю за допомогу російській агресії проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Кім Чен Ин посилає інженерні війська на Донбас.

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