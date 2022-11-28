Експерт пояснив, чому не можна порівнювати російську війну в Україні та конфлікт у Карабаху

Серед французьких політиків останнім часом шириться хибна думка про те, що Вірменія у конфлікті в Карабаху є жертвою азербайджанської агресії, так само як Україна – російської. Між тим, більшість експертів схиляється до думки, що це не лише хибне трактування, але й шкідливе – для Азербайджану, України та всієї Європи.

На думку політичного експерта Валентина Гладких, ті, хто проводять штучні паралелі між Карабахом та Україною, забувають (або свідомо замовчують), що територіальну цілісність та суверенітет після карабахської війни відновлює саме Азербайджан, а не Вірменія. І допомагати Вірменії, надаючи їй фінансову та військову підтримку – це все одно, що озброювати ЛДНР, пише УНІАН.

"Ця паралель народилася у головах кремлівських стратегів. Зараз намагаються ввести ембарго на енергоносії з Азербайджану у спробах покарати його. Але за що карати? За те, що країна намагається відновити територіальну цілісність і державний суверенітет? Це ллє воду на млин російських інтересів. Бо коли скорочується споживання російських енергоносіїв у Європі, то зрозуміло, що Азербайджан розглядається як один з механізмів, який може це компенсувати", - заявив Гладких.

Під покаранням експерт має на увазі нещодавню резолюцію, прийняту французьким Сенатом, яка вводить ембарго на азербайджанську нафту та газ. Між тим, на думку голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, спроби представити Вірменію в якості жертви невірні як в історичній ретроспективі, так і в міжнародному плані.

"Резолюція, яка була прийнята французьким сенатом, суперечлива і недемократична. В ній вимагається накласти ембарго на постачання азербайджанської нафти та газу. І таким чином ресурси, які сьогодні йдуть на підтримку України у війні з Росією, спрямувати на підтримку вірменського сепаратизму", - переконаний експерт.

Між тим, за даними "5 каналу", є переконливі факти, які заперечують хибну теорію про те, що Азербайджан, як і Росія, є агресором у конфліктах із сусідніми країнами. Для міжнародної спільноти очевидно, що Вірменія у 90-х роках, як і Росія у 2014-2022, незаконно окупувала близько 20% території Азербайджану – для цього використовувалися сепаратистські настрої як на Південному Кавказі, так і згодом – на українському Донбасі. Зараз вірменські сепаратисти, наслідуючи приклад Донбасу і Криму, виношують плани незаконного "приєднання" територій, що належать Азербайджану, до РФ. Російські ракети, якими Вірменія під час Другої Карабахської війни обстрілювала мирне населення Азербайджану, сьогодні вбивають українських дітей. А Бучу на Київщині можна порівняти за кількістю жертв та жорстокістю з вбивствами мирних мешканців азербайджанського села Ходжали.

Тож спроби провести штучні паралелі між Карабахським конфліктом та російсько-українською війною, виставляючи Вірменію жертвою цього конфлікту – це гра на руку Кремлю. Який хоче не лише підтримати своїх вірменських прибічників, але й відтягнути увагу світу від війни в України і позбавити Європу надійного енергетичного партнера.