Експерт пояснив, чому помилково вважати Грузію проросійською країною

Парадокс Грузії полягає в тому, що в країні політики проросійські і проєвропейське суспільство.

Деякі українські аналітики безпідставно стверджують, що Грузія перетворилась на проросійську країну, що абсолютно не відповідає дійсності.

Про це заявив магістр зовнішньої політики, докторант Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, кандидат філософських наук Андрій Бузаров, інформує Укрінформ.

Під час виступу на круглому столі "Парламентські вибори в Грузії 2024", організованому грузинсько-українським культурно-мистецьким центром, він зазначив, що інформаційному просторі треба розставити чіткі акценти.

"Є правляча політична еліта, яка займає відверто проросійські позиції, і є суспільство, яке відстоює абсолютно протилежну позицію. Це треба враховувати", - сказав Бузаров.

За його словами, парадокс Грузії полягає в тому, що в країні "політики проросійські, а суспільство проукраїнське і проєвропейське".

"Вони поки що співіснують, але рано чи пізно це зміниться", - спрогнозував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два екзитполи кардинально суперечать один одному на парламентських виборах у Грузії.

Крім того, ми раніше інформували, що під час виборів у Грузії сталася масова бійка біля офісу опозиційної партії.

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