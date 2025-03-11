Експерт прокоментував можливість Франції захистити Європу своєю ядерною зброєю

Європа була фактично позбавлена голосу в питання ядерної зброї, оскільки перебувала під "ядерною парасолькою" Сполучених Штатів, одна тепер ситуація змінюється.

Про в етері Еспресо заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Аналітик прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо захисту Європи французькою ядерною зброєю.

"Якщо розглядати французьку воєнну доктрину, вона передбачає здатність здійснити лише один ядерний удар по визначений цілях – стратегічно важливих чи символічних. Франція вважає такий підхід достатнім. Тобто про повномасштабну ядерну війну не йдеться. Це важливо розуміти, як і співвідношення ядерних потенціалів Росії і Франції та Великої Британії разом узятих. Адже їхня загальна кількість ядерних боєголовок у рази менша за російську. Наприклад, якщо у Франції та Великої Британії можна нарахувати близько 415 одиниць, то в Росії їх понад 5000", - повідомив Сунгуровський.

Він зазначив, що розміщення миротворців з європейських країн в Україні буле сприйматись Кремлем як військова підтримка Києва, навіть якщо це буде зроблено після припинення вогню.

"У промовах неодноразово наголошується, що це можливо лише після укладення мирної угоди. Лише за таких обставин, на прохання України, іноземні війська можуть увійти на її територію, але за умови зміни Конституції. Адже вона забороняє розміщення збройних сил інших держав та їхніх баз. Тобто йдеться лише про тимчасове перебування", - додав експерт.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині зробили заяву про ядерну зброю.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп попередив про загрозу ядерного Армагеддону.

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