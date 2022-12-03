Експерт розповів, чи може РФ виготовляти винищувачі МіГ - носії ракет "Кинджал"

Кожна така втрата для росіян безповоротна, наголошує оглядач.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що виробництво винищувачів МіГ у Росії мертве. Ба більше - низка таких літаків вже навіть непридатні до ремонту.

Так експерт прокоментував новину про те, що у Примор'ї розбився російський МіГ-31.

За його словами, "кожна така втрата для росіян безповоротна і підкреслює їхнє ганебне становище країни, що влаштовує піар на авіації, але не здатна будувати нові винищувачі певного типу".

"Російська авіація втратила не поновлювану бойову одиницю. На сьогоднішній день в Росії відсутнє виробництво МіГ-31. Відсутнє воно від 1994 року і відновлення його неможливо, оскільки всі технічні та технологічні лінії давно втрачені. Саме тому втрата даного винищувача куди більш болюча, ніж втрата Су-30 або Су-34 або навіть Су-35", – упевнений експерт.

Експерт також наголосив, що виробництво МіГ-29 зараз так само призупинено через відсутність відповідних можливостей, а широко розрекламованих МіГ-35 (модернізований Міг-29) від 2007 року випустили лише шість одиниць.

Нагадаємо, у Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31. Зазначається, що екіпаж судна катапультувався, літак упав у безлюдному місці, тому ніхто не постраждав. Водночас у пресслужбі Східного військового округу уточнили, що машина виконувала учбово-тренувальний політ без боєкомплекту.