Експерт розповів про розвал російської агентурної мережі на Заході

Російські шпигуни більше не можуть повноцінно діяти під дипломатичним прикриттям.

Після початку повномасштабної війни проти України російська розвідка у країнах Заходу втратила багато можливостей, але все ще має свої мережі шпигунів.

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Таку думку в етері Еспресо висловив керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС", міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (2016-2019) Вадим Черниш.

Він заявив, що згідно з даними аналітиків, у Росії все ще залишається своя агентурна мережа на Заході, але можливості Кремля тепер обмежені.

"Єдине, що зараз змінюються можливості у росіян дійсно в гірший бік, тому що всі дипломати, які були під прикриттям, майже всі, ідентифіковані, їх висилають. А ті дипломати, які ще залишаються в статусі дипломата, половина з них відомі, половина невідомі, на різноманітні розвідувальні органи Росії працюють", - сказав Черниш.

Він зазначив, що російським дипломатам хочуть заборонити можливості рухатися поза країнами перебування, тобто можливості прикриття під дахом міжнародних організацій.

"Наприклад, у Відні їх там хоч греблю гати, або у Женеві, Швейцарії — там, де розташовані ці Міжнародні ООНівські організації, різноманітні міжнародні федерації, там є можливість прикриватися, то, звичайно, там складно працювати. Але постійно росіян там притискають, тому змінюються моделі роботи", - сказав він.

Черниш зауважив, що наразі російські розвідники шукають країни, в яких їх агентам буде діяти легше.

"Наприклад, кілька випадків, коли затримують у Міжнародному кримінальному суді. Нещодавно в Словенії, де обміняли вихідців із Латинської Америки нібито. Там легше отримати корумповані документи, місце на кладовищі переобладнати, нібито там хтось похований із дальніх родичів, тобто створити легенду, менше можливостей співпрацювати, ніж в інших країнах. Тому намагаються заходити через інші регіони світу, але це довга кропітка робота, і не так швидко це все налаштовується. Тому, звичайно, можливості їхні значно підірвані діяльністю західних спецслужб і урядів, які там обмежують дипломатичне прикриття", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль намагається залучити німців до шпигунства після масового видворення російських дипломатів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Словенії засудили і видворили російське подружжя за шпигунство з підробленими паспортами.

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