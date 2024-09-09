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Експерт розповів про розвал російської агентурної мережі на Заході

Експерт розповів про розвал російської агентурної мережі на Заході

Агентурна мережа Крелмя на Заході підірвана

Російські шпигуни більше не можуть повноцінно діяти під дипломатичним прикриттям.

Після початку повномасштабної війни проти України російська розвідка у країнах Заходу втратила багато можливостей, але все ще має свої мережі шпигунів.

Таку думку в етері Еспресо висловив керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС", міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (2016-2019) Вадим Черниш.

Він заявив, що згідно з даними аналітиків, у Росії все ще залишається своя агентурна мережа на Заході, але можливості Кремля тепер обмежені.

"Єдине, що зараз змінюються можливості у росіян дійсно в гірший бік, тому що всі дипломати, які були під прикриттям, майже всі, ідентифіковані, їх висилають. А ті дипломати, які ще залишаються в статусі дипломата, половина з них відомі, половина невідомі, на різноманітні розвідувальні органи Росії працюють", - сказав Черниш.

Він зазначив, що російським дипломатам хочуть заборонити можливості рухатися поза країнами перебування, тобто можливості прикриття під дахом міжнародних організацій.

"Наприклад, у Відні їх там хоч греблю гати, або у Женеві, Швейцарії — там, де розташовані ці Міжнародні ООНівські організації, різноманітні міжнародні федерації, там є можливість прикриватися, то, звичайно, там складно працювати. Але постійно росіян там притискають, тому змінюються моделі роботи", - сказав він. 

Черниш зауважив, що наразі російські розвідники шукають країни, в яких їх агентам буде діяти легше.

"Наприклад, кілька випадків, коли затримують у Міжнародному кримінальному суді. Нещодавно в Словенії, де обміняли вихідців із Латинської Америки нібито. Там легше отримати корумповані документи, місце на кладовищі переобладнати, нібито там хтось похований із дальніх родичів, тобто створити легенду, менше можливостей співпрацювати, ніж в інших країнах. Тому намагаються заходити через інші регіони світу, але це довга кропітка робота, і не так швидко це все налаштовується. Тому, звичайно, можливості їхні значно підірвані діяльністю західних спецслужб і урядів, які там обмежують дипломатичне прикриття", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль намагається залучити німців до шпигунства після масового видворення російських дипломатів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Словенії засудили і видворили російське подружжя за шпигунство з підробленими паспортами.

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