Експерт розповів, що Росія вийшла на пік можливостей виробництва зброї

Експерт впевнений, що процес виробництва зброї у РФ можна стримати та навіть зруйнувати.

Росія витрачає на оборону 7,5 % ВВП, а її заводи працюють цілодобово, часто з обовʼязковими 12-годинними змінами, щоб підтримувати російську військову машину.

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Колишній міністр енергетики РФ та опозиціонер Володимир Мілош вважає, що це добра новина для українців, але поганий показник для Владіміра Путіна, оскільки свідчить, що РФ вийшла на максимум своїх потужностей, інформує 24 Канал.

Мілош розповів, що влітку 2023 року виробництво готових металевих виробів (боєприпасів - ред.) зросло на 30 – 40% у річному вираженні, але вже до кінця року впали на 8 – 10%.

"Вони виходять на плато. Чому? Для збільшення виробництва потрібно будувати нові лінії, а для цього потрібні станки, яких не виробляють в Росії. Потрібне особливе обладнання, яке навіть Китай не може постачати", - заявив Мілов.

Крім того, після інформації у ЗМІ, що Росія активно скуповує станки у Тайваню, влада країни відреагувала та ввела додаткові санкції та штрафи для своїх компаній. Це значно вдарить по російському ВПК.

Росія не зможе будувати нові лінії будівництва зі зброї та боєприпасів з 2 причин:

немає станків;

наявні виробництва переважно засновані на обладнанні Заходу. Воно зношуватиметься та потребуватиме обслуговування.

Якщо країни Заходу будуть й надалі перекривати постачання компонентів для виробництва зброї, то цей процес можна стримати та навіть зруйнувати.

Крім того, Мілош розповів, що російські виробники зброї відрізняються від західних тим, що не випускають ніякої продукції окрім військової. Він нагадав, що компанії Airbus Defence and Space, Lockheed Martin або Boeing виробляють багато цивільних продуктів. Тоді як у РФ підприємства працюють, коли гроші з держбюджету постачаються, якщо цей потік закінчиться, вони одразу ж зупиняться.

До повномасштабного вторгнення продаж зброї за кордон приносив 15 мільярдів доларів щороку. Зараз росіяни приховують дані, за оцінкою Мілова, експорт знизився до 5 – 6 мільярдів доларів.

"Залишилося лише одне "річище" – держбюджет. Якщо він буде "пересихати", а тут ще дефіцит виробничих потужностей, зараз в оборонної системи такі успішні часи, але далі це не збережеться", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт підрахував резерви техніки та зброї у Росії для продовження війни проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Держдеп США отримав інформацію, що Росія місяцями отримує від КНДР контейнери з боєприпасами.

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