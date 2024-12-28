Експерт розповів, якими будуть наслідки для путінського режиму після збиття азербайджанського літака

Російські диктатор Путін та його режим не буде мати наслідки після збиття азербайджанського літака, оскільки президент Азербайджану Ільхам Алієв має дуже тісні інтереси з Кремлем.

Таку думку в етері Radio NV висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

На думку експерта, можливо, Путін скаже: "Ви знаєте, якийсь недосвідчений оператор, система ППО, яка працювала в Чечні, вона спрацювала не так, все може бути, війна".

Тому, зазначив Клочок, для режиму Путіна наслідків не буде.

"Якщо [наслідків немає] навіть після розслідування щодо злочину про збиття літака МН17, коли навіть є рішення Гаазького суду, який визнав конкретно винних осіб на території Росії... Очікувати чогось від цієї історії, окрім того, що будуть зітхання і політичні заяви, просто не варто", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про відповідальність Росії за збитий літак з Азербайджану.

Крім того, ми раніше інформували, що в “Азербайджанських авіалініях” назвали причину катастрофи.

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