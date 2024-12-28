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Експерт розповів, якими будуть наслідки для путінського режиму після збиття азербайджанського літака

Експерт розповів, якими будуть наслідки для путінського режиму після збиття азербайджанського літака

Літак "Азербайджанських авіаліній" після катастрофи / Фото: Associated Press

Росія збила літак азербайджанських авіаліній в районі міста Грозний.

Російські диктатор Путін та його режим не буде мати наслідки після збиття азербайджанського літака, оскільки президент Азербайджану Ільхам Алієв має дуже тісні інтереси з Кремлем.

Таку думку в етері Radio NV висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

На думку експерта, можливо, Путін скаже: "Ви знаєте, якийсь недосвідчений оператор, система ППО, яка працювала в Чечні, вона спрацювала не так, все може бути, війна". 

Тому, зазначив Клочок, для режиму Путіна наслідків не буде.

"Якщо [наслідків немає] навіть після розслідування щодо злочину про збиття літака МН17, коли навіть є рішення Гаазького суду, який визнав конкретно винних осіб на території Росії... Очікувати чогось від цієї історії, окрім того, що будуть зітхання і політичні заяви, просто не варто", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про відповідальність Росії за збитий літак з Азербайджану.

Крім того, ми раніше інформували, що в “Азербайджанських авіалініях” назвали причину катастрофи.

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