Експерт сказав, скільки в України є часу, щоб запустити місцеву інфраструктуру в Курській області

Якщо цього не станеться, є ризик гуманітарної катастрофи.

Продукти мають властивість закінчуватися, треба думати, чим годувати людей. В України є тиждень, щоб запустити інфраструктуру на підконтрольних територіях Курщини.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав головний експерт Інституту вивчення Росії "Українського Інституту Майбутнього" Ігар Тишкевич.

"Так, потрібно запускати місцеву інфраструктуру, якщо ти думаєш утримувати цю територію"

Раніше стало відомо, що від початку операції на Курщині Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти.

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