Експерт заінтригував заявою про "прорив" в Курській області: одне із завдань уже виконано

Наразі від України немає офіційної інформації щодо "прориву" в Курській області. Втім, ці події мають перед собою "певні завдання" і деякі з них уже виконано.

Про це ефірі Radio NV заявив військовий експерт Михайло Жирохов.

Експерт вважає, якщо є певні задумки нашого командування, то ми "сьогодні-завтра побачимо кілька цікавих подій".

"На цей момент, фактично, Україна, Збройні сили не визнають, що ми воюємо на території Курської області. Звісно, що про якісь моменти можна чисто теоретично подумати, для чого ця операція, але я боюся, що це буде не те, що планується і що зараз виконуємо", - наголосив експерт.

З його слів, одне із завдань "рейду" може бути відтягування російських сил. Експерт каже, що, за його неофіційними даними з-під Сіверська сьогодні вночі частина російських військ пішла".

"За даними нашої розвідки, вони говорять, що їх перекидають до Курської області. За вчора дуже мало росіяни використовували КАБи, практично їх не було на деяких напрямках. Але вечором вони завдали артилерійських ударів для того, щоб прикрити відхід цих формувань. Думаю, що принаймні одне завдання цей прорив вже виконав", - каже Жирохов.

Також він висловився щодо відмови ГУР коментувати ці події на Курщині, з приміткою, що це точно не РДК, які воюють у складі ЗСУ:

"[Це] дає розуміння того, що для РДК більш рідним є Бєлгородщина і тому з великою долею ймовірності можна очікувати, що вони повернуться по старих слідах", - каже експерт.

Як повідомлялося, російські "військкори" заявляють, що начебто ЗСУ станом на ранок 7 серпня "зайшли" до 11 населених пунктів Курської області, а ширина фронту - 10-11 км.

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