Експерти США заявили, що новий COVID-штам "Омікрон" може бути менш небезпечним за "Дельту"

Експерти США заявили, що новий COVID-штам "Омікрон" може бути менш небезпечним за "Дельту"

У Південній Африці, де "Омікрон" стає домінатним штамом коронавірусу, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

Новий штам COVID-19 "Омікрон" швидко поширюється американськими штатами, однак попередні дані вказують на те, що він може бути менш небезпечним за "Дельту".

Відповідну заяву в неділю, 5 грудня, озвучив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що згідно з інформацією із Південної Африки, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, в регіоні не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

"Наразі не схоже, що йдеться про високий ступінь серйозності, - зауважив Фаучі. - Однак ми дійсно повинні бути обережні, поки не дослідимо, чи є (цей штам. - Ред.) менш серйозним за "Дельту" та чи справді він не викликає серйозних захворювань".

За словами експерта, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасувати обмеження на в'їзд для іноземців із кількох африканських країн. "Сподіваюся, ми зможемо зняти цю заборону в досить розумний термін", - висловився Фаучі.

Зауважимо, що станом на неділю "Омікрон" зафіксовано приблизно в третині американських штатів, однак "Дельта" залишається домінатним варіантом COVID-19, охоплюючи понад 99% нових випадків захворювання та викликаючи сплеск госпіталізацій на півночі країни.

Тим часом епідеміологиня Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керхове заявляє, що "Омікрон" буде проблематичним, навіть якщо виявиться, що він є менш небезпечним за "Дельту".

"Навіть якщо у нас буде велика кількість легких випадків, деякі з цих людей потребуватимуть госпіталізації, - пояснила представниця ВООЗ. - Їм потрібно буде потрапити до реанімації, і деякі люди помруть. Ми ​​не хочемо, щоб це сталося на тлі і без того складної ситуації з глобальним розповсюдженням "Дельти".

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

Як відомо, "Омікрон" вже виявили в Європі. У Міністерстві охорони здоров'я України прогнозують, що цей штам коронавірусу дістанеться нашої країни через кілька тижнів.

У зв'язку із цим українців, які перебувають у державах, на території яких виявлено "Омікрон", після повернення зобов'язали пройти самоізоляцію.

Читайте також:

Через штам "Омікрон" до України заборонили в'їзд з низки африканських країн

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.