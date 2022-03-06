"Експерти з нацизму" спростували фейк російських дипломатів про війну в Україні

"Експерти з нацизму" спростували фейк російських дипломатів про війну в Україні

Німецьке посольство в ПАР відреагувало на брехню своїх "колег" із Росії.

Посольство Німеччини в Південно-Африканській Республіці жорстко відповіло на заяву Росії про те, що вторгнення до України має на меті “денацифікацію” країни.

Посольство Росії в ПАР опублікувало у Twitter допис про те, що російська армія в Україні нібито воює проти “нацистів”.

“Шановні підписники, ми отримали велику кількість листів солідарності від південноафриканців, як окремих осіб, так і організацій. Ми цінуємо вашу підтримку і раді, що ви вирішили бути з нами сьогодні, коли Росія, як і 80 років тому, бореться з нацизмом в Україні!” - йдеться в цьому цинічному дописі.

Німецькі дипломати одразу відразу відреагували на цю нахабну брехню.

“Вибачте, але ми не можемо мовчати з цього приводу. Те, що Росія робить в Україні — це вбивство невинних дітей, жінок і чоловіків заради власної вигоди. Це точно не “боротьба з нацизмом”. Ганьба кожному, хто підтримує це. (На жаль, ми начебто експерти з нацизму)”, - йдеться у відповіді до допису російських дипломатів.

Sorry, but we can't stay silent on this one, it's just far too cynical. What is doing in is slaughtering innocent children, women and men for its own gain. It's definitely not "fighting Nazism". Shame on anyone who's falling for this. (Sadly, we're kinda experts on Nazism.) — Germany in SA (@GermanEmbassySA) March 5, 2022

Нагадаємо, у Кремлі сумніваються, чи був завершений процес "денацифікації" Німеччини, і пригрозили країні "гарячою війною" через постачання зброї Україні.