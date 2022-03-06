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"Експерти з нацизму" спростували фейк російських дипломатів про війну в Україні

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"Експерти з нацизму" спростували фейк російських дипломатів про війну в Україні

Associated Press

Німецьке посольство в ПАР відреагувало на брехню своїх "колег" із Росії.

Посольство Німеччини в Південно-Африканській Республіці жорстко відповіло на заяву Росії про те, що вторгнення до України має на меті “денацифікацію” країни.

Посольство Росії в ПАР опублікувало у Twitter допис про те, що російська армія в Україні нібито воює проти “нацистів”. 

“Шановні підписники, ми отримали велику кількість листів солідарності від південноафриканців, як окремих осіб, так і організацій. Ми цінуємо вашу підтримку і раді, що ви вирішили бути з нами сьогодні, коли Росія, як і 80 років тому, бореться з нацизмом в Україні!” - йдеться в цьому цинічному дописі.

Німецькі дипломати одразу відразу відреагували на цю нахабну брехню.

“Вибачте, але ми не можемо мовчати з цього приводу. Те, що Росія робить в Україні — це вбивство невинних дітей, жінок і чоловіків заради власної вигоди. Це точно не “боротьба з нацизмом”. Ганьба кожному, хто підтримує це. (На жаль, ми начебто експерти з нацизму)”,  - йдеться у відповіді до допису російських дипломатів.

Нагадаємо, у Кремлі сумніваються, чи був завершений процес "денацифікації" Німеччини, і пригрозили країні "гарячою війною" через постачання зброї Україні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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