Експерти знайшли нову картину художника Рафаеля: що на ній зображено (фото)

В Італії на міжнародній конференції у місті Пергола експерти заявили, що знайшли нову картину художника Рафаеля Санті.

Про це повідомляє ANSA.

Так, картина із зображенням обличчя К’яри Фанчеллі, дружини Перуджіно (П'єтро Перуджіно – художник доби Відродження в Італії, був вчителем Рафаеля), була намальована на дерев’яній панелі з тополі розміром 46*34 см.

Картина "Магдалина Рафаеля" / Фото: ANSA

Картина датована 1504 роком і належить до іноземної приватної колекції.

Наступного тижня у журналі Arts and Sciences буде опублікована стаття про дослідження щодо цієї картини під назвою "Магдалина Рафаеля, коли учень перевершує вчителя".

Рафаель Санті – італійський живописець, графік і архітектор, один з найяскравіших представників мистецтва епохи Високого Відродження, або римського класицизму початку XVI століття. За своє недовге життя він став одним з найславетніших і багатих художників Італії. Рафаель Санті перебрався до Перуджі 1500 року і протягом чотирьох років вчився у майстерні П'єтро Перуджино.

Нагадаємо, жінка помітила, що картина на стіні перекошена, та була нажахана, заглянувши за неї (відео).

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