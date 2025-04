Експертка назвала найбезпечнішу частину світу після ядерної війни і що буде з Україною

Ядерний вибух / © ТСН.ua

Ядерна війна означатиме, що п’ять із восьми мільярдів людей на Землі, швидше за все, помруть у перші 72 хвилини. Так вважає експертка з ядерної війни та журналістка-розслідувачка Енні Джейкобсен, яка розповіла про те, що буде, якщо станеться найгірше.

2016 року письменниця з Коннектикуту, США, стала фіналісткою Пулітцерівської премії після виходу своєї книжки The Pentagon’s Brain: An Uncensored History of DARPA, America’s Top Secret Military Research Agency. Відтоді вона стала членкинею комітету в Колумбійському університеті і вважається однією з найбільш кваліфікованих експертів з ядерних питань.

57-річна Енні взяла участь у подкасті Стівена Бартлетта Diary Of A CEO, де розповіла про єдині дві країни, де можна вижити.

Джейкобсен поділилася, що професор Браян Тун, провідний експерт із кліматичних та атмосферних наук, сказав їй, що лише дві країни можуть потенційно пережити ядерну зиму — Нова Зеландія та Австралія, які можуть «підтримувати сільське господарство».

Вона пояснила: «Більша частина світу, особливо в середніх широтах, буде вкрита шарами льоду… Такі місця, як Айова та Україна, будуть просто засипані снігом протягом 10 років. Сільське господарство зазнало б краху, а коли сільське господарство зазнає краху, люди просто помирають. На додачу до цього ви отримаєте радіаційне отруєння, оскільки озоновий шар буде настільки пошкоджений і зруйнований, що ви не зможете перебувати на вулиці під сонячним світлом — люди будуть змушені жити під землею, борючись за їжу скрізь, окрім Нової Зеландії та Австралії».

Джейкобсен також вважає, що для знищення 60 відсотків людства знадобиться лише 72 хвилини.

Торік в інтерв’ю виданню Politico вона додала: «Балістичній ракеті потрібно 26 хвилин і 40 секунд, щоб долетіти від стартового майданчика в Росії до східного узбережжя Сполучених Штатів. Це було правдою в 1959-60 роках, коли ядерний фізик і колишній науковець Пентагону Герб Йорк вперше зробив аналіз, і це правда сьогодні. Технологія балістичних ракет не змінила законів гравітації. Незалежно від того, що ви робите, все одно залишається вікно для запуску до цілі. Пхеньян — це 33 хвилини, тому що він дещо відрізняється географічно».

У разі ядерної війни, стверджує експертка, чинний президент США матиме лише шість хвилин, щоб відреагувати за допомогою своєї «Чорної книжки», або «ядерного футболу».

«Частиною жахливої правди про ядерну війну, або якщо розгорнеться ядерний обмін, є божевільний відлік часу, який був поставлений на все від моменту виявлення ядерного запуску», — додала Енн. «Це факт. Як і те, що у президента є лише шість хвилин, це приблизний час для ухвалення цього рішення. І за цей час відкривається «Чорна книжка»; він повинен зробити вибір з контратакувального списку варіантів всередині «Чорної книжки».

