Експерти прогнозують тисячі смертей у Європі найближчими днями: що відбувається

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Південна Європа переживає безпрецедентну хвилю аномальної спеки — температура повітря вже піднялася до 46 градусів за Цельсієм.

Про це пише Politico.

Одночасно в Італії, Греції, Португалії та країнах Західних Балкан зафіксовано подібні аномалії, а також пожежі й численні жертви серед цивільного населення.

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) б’є на сполох і закликає уряди країн регіону терміново вживати заходів для запобігання десяткам тисяч «зайвих і здебільшого таких, яких можна уникнути, смертей». За оцінкою статистика П’єра Маселота з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, лише за період від 30 червня до 3 липня 2025 року в Європі через наслідки спеки можуть загинути понад 4500 людей.

«Немає вже питання, чи буде хвиля спеки, а лише скільки таких хвиль ми переживемо цього року і як довго вони триватимуть», — наголосила Марісоль Іглесіас Гонсалес, технічна спеціалістка ВООЗ з питань зміни клімату і здоров’я.

За статистикою ВООЗ, у регіоні, що простягається від Ісландії до Росії, щорічно через спеку помирають понад 175 тисяч осіб. Велике дослідження, яке охопило 854 міста Європи і було опубліковане в січні 2025 року, попереджає, що без значної адаптації кліматичних систем ці цифри лише зростатимуть.

В Іспанії майже дві третини міст отримали попередження про небезпеку для здоров’я, з них 804 — на найвищому рівні тривоги. Подібні попередження діють також у Франції, Італії, Португалії та Греції, де температура тримається на надзвичайно високих позначках.

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Грецький уряд, крім спеки, додатково попереджає про забруднення повітря внаслідок масштабних лісових пожеж, які охопили прибережні райони біля Афін. Водночас у Туреччині через пожежу біля Ізміра було евакуйовано понад 50 тисяч людей.

Ситуація з пожежами гостра і в інших країнах: в Албанії за один день зареєстрували 26 пожеж, а в Сербії минулий четвер став найспекотнішим днем за всю історію метеоспостережень, яка ведеться від ХІХ століття.

ВООЗ радить людям дотримуватися простих, але життєво важливих заходів: пити достатньо води, уникати перебування на сонці в полуденні години, охолоджувати приміщення, особливо для груп ризику — літніх людей, дітей, вагітних, працівників на вулиці та пацієнтів з хронічними захворюваннями. Також увагу потрібно звертати на тих, хто приймає певні ліки — антидепресанти чи препарати для контролю артеріального тиску, оскільки вони можуть погіршувати здатність організму регулювати температуру.

Експерти підкреслюють, що критично важливо не лише реагувати на надзвичайні спалахи спеки, а й готуватися до них заздалегідь. За даними ВООЗ, 2022 року лише 21 із 57 європейських країн мала офіційний національний план дій для мінімізації шкоди від спеки, і лише 14 з них — члени Євросоюзу.

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Найпоширенішими заходами, які застосовують держави, є системи раннього оповіщення та інформаційні кампанії, проте недостатньо розвинена підготовка систем охорони здоров’я та міське планування, спрямоване на зменшення впливу спеки. ВООЗ анонсувала, що 2026 року оприлюднить нові рекомендації для урядів, які включатимуть стратегії «охолодження, орієнтованого на людей», особливо в містах і регіонах, щоб краще захищати населення від кліматичних викликів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перший тиждень липня в Україні розпочнеться свіжою та помірною погодою, однак уже від середини тижня очікується спека, яка торкнеться більшості областей.