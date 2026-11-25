Миші / © pixabay.com

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В Іспанії 2025 року зафіксували 1 123 877 випадків використання тварин у наукових і навчальних цілях. Це майже на 27% більше, ніж роком раніше. Однак різке зростання статистики пояснюється передусім експериментами з рибами, кількість яких збільшилася на 92%.

Про це йдеться у дев’ятому щорічному звіті Угоди про прозорість Конфедерації наукових товариств Іспанії (COSCE), який представили сьогодні, 25 листопада, 2026 року, передає eleconomista.

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Документ підготувала Європейська асоціація досліджень на тваринах (EARA) на основі останніх даних Міністерства сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії.

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Водночас автори звіту звертають увагу на важливу деталь: якщо не враховувати риб, загальна кількість випадків використання тварин у дослідженнях навіть дещо скоротилася. Зокрема, експерименти з гризунами зменшилися на 5%, а з головоногими молюсками — на 8%. Натомість використання птахів зросло на 6%, а земноводних — на 8%.

Тож, саме дослідження з рибами найбільше вплинули на загальне збільшення показника 2025 року.

Наукові установи стали відкритішими щодо експериментів

Окрім статистики використання тварин, звіт COSCE присвячений прозорості наукових досліджень. За даними організації, до Угоди про прозорість уже приєдналася 161 установа. Опитування для підготовки цьогорічного документа пройшли 140 із них. Для порівняння: у першому звіті 2018 року брали участь лише 62 установи.

94,3% організацій, які долучилися до дослідження, вважають цю угоду важливим кроком для розвитку біомедичних досліджень.

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Автори також зафіксували найвищі за весь час показники відкритості галузі. Зокрема, 91,9% установ, які безпосередньо проводять експерименти на тваринах, повідомляють про таку діяльність на власних сайтах. Це майже на 12 відсоткових пунктів більше, ніж у попередньому звіті.

Ба більше, 73,7% організацій беруть участь у заходах із популяризації науки. За рік цей показник збільшився на 8,9 відсоткового пункту.

Майже половина установ (47%) організовує лекції та зустрічі у школах, коледжах або університетах. Ще 21% співпрацюють із пацієнтами та їхніми об’єднаннями.

Водночас 62 установи проводять внутрішні лекції про дослідження за участю тварин, а 47 прямо згадують про таку діяльність під час відбору нових працівників.

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Установи частіше відкривають лабораторії для відвідувачів

Угода про прозорість охоплює також організації, які самі не проводять експериментів на тваринах. Серед 41 такої установи, що взяла участь в опитуванні, 32 (78%) інформують своїх членів про положення угоди, а 31 (75,6%) публікують відповідні матеріали на сайтах або в соціальних мережах.

Також відомо, що сім із десяти організацій (70,7%) повідомили, що організовували зовнішні відвідування своїх приміщень.

У звіті відзначили і поширення міжнародних рекомендацій ARRIVE, які визначають стандарти звітування про дослідження за участю тварин. Кількість установ, які вимагають дотримання таких рекомендацій, майже подвоїлася порівняно з 2018 роком: із 16,4% до 32,3%.

Ще один показник стосується правил інформування громадськості про використання тварин у дослідженнях. Нині такі інструкції мають 24 установи, або 24,2% учасників опитування. У попередньому звіті цей показник становив 17,6%.

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