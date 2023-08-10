Експлейбой і зірка крикету: біографія та буремні роки правління колишнього прем’єра Пакистану Імрана Хана

Зірковий гравець у крикет Імран Хан перетворився на політика-популіста, який обіцяв розірвати кайдани корупції і відкрити Пакистану нову еру, сповнену надій.

Проте останні дні політичної кар'єри Імрана Хана розповідають контрастну історію, про яку пише CNN.

Колишній прем'єр-міністр Пакистану був заарештований у своєму будинку в місті Лахор 5 серпня після того, як його визнали винним у корупції і засудили до трьох років ув'язнення.

Сидячи в камері, яка, за словами його адвокатів, кишить мухами, в переповненій в'язниці, розташованій приблизно за 80 кілометрів на захід від столиці Ісламабаду, Хан заперечує будь-які правопорушення і подав апеляцію.

Але вирок, швидше за все, покладе край його надіям на участь у майбутніх виборах. 8 серпня виборчі органи заборонили Хану балотуватися на посаду протягом п'яти років.

Хан стверджує, що нинішній уряд Пакистану вступив у змову з головнокомандувачем армії країни, щоб усунути його від влади і що його арешт і дискваліфікація є політично мотивованими.

Незважаючи на те, що минулого року парламент висловив йому вотум недовіри, Хан зберігає широку популярність у країні.

Один із небагатьох політиків, який кинув виклик потужним пакистанським військовим, він привернув десятки тисяч людей на загальнонаціональні мітинги, які стали постійним явищем на нестабільній політичній сцені країни.

Прихильники Хана — деякі з них були озброєні палицями і камінням — пройшли маршем містами, скандуючи гасла проти правлячого ладу. Поліція, одягнена в спецзасоби, застосувала у відповідь сльозогінний газ, що призвело до масових заворушень.

Для його прихильників Хан став політичним мучеником, якого вони поклялися захищати до кінця. Але військові відреагували на це широкомасштабним придушенням, арештами протестувальників, цензурою журналістів і примусом помічників Хана піти у відставку.

З моменту його затримання 5 серпня вулиці Пакистану залишаються спокійними, без жодного натяку на майбутні заворушення.

Аналітики кажуть, що арешт Хана після річного протистояння з військовими є чітким сигналом для колишнього прем'єр-міністра і його прихильників.

“У держави є способи і засоби, щоб перешкоджати народному протесту і вуличним акціям протесту, — каже відомий ісламабадський оглядач Аріфа Нур. Як тільки держава починає придушувати протести, люди починають боятися за своє життя”.

Політичне піднесення Хана

Те, що один із найпопулярніших політиків Пакистану сидить у в'язниці суворого режиму, яка зазвичай використовується для утримання бойовиків, є ілюстрацією непередбачуваності сучасної історії країни.

220-мільйонна південноазійська країна з моменту свого заснування у 1947 році бореться з політичною та соціальною нестабільністю після травматичного поділу, який поспіхом розділив Британську Індію за релігійною ознакою на дві незалежні країни.

Це країна, де часто відбуваються напади бойовиків, процвітає бідність і поширене насильство над жінками. Жоден демократично обраний лідер ніколи не завершував повний п'ятирічний термін з моменту здобуття незалежності.

Аналітики стверджують, що більшу частину з 76 років країною правили політичні династії або військові, а десятиліття корупції та кумівства позбавили виборчих прав широкі верстви населення, які вимагали повного розриву з минулим Пакистану.

Народившись в 1952 році в заможній родині в Лахорі, Хан, який отримав престижну освіту і ступінь з філософії, політики та економіки в Оксфордському університеті, розглядався як квиток країни до чистого і націоналістичного уряду.

Імран Хан — зірка крикету / Associated Press

Він здобув міжнародну славу на полі для гри в крикет як грізний капітан національної збірної Пакистану, який привів країну до єдиної перемоги на чемпіонаті світу в 1992 році. Два роки по тому Хан відкрив онкологічну лікарню і дослідницький центр у пам'ять про свою матір, яка померла від цієї хвороби в 1985 році, що підвищило його авторитет і принесло йому визнання на батьківщині.

Його харизматична чарівність і стиль життя плейбоя зробили його героєм таблоїдів, коли він одружився з британською спадкоємицею і журналісткою Джемімою Голдсміт, яка з'являлася на фотографіях разом зі своїм колишнім чоловіком і двома малолітніми синами на політичних мітингах.

Імран Хан з Джемімою Голдсміт / Associated Press

У міру того, як його вплив у країні зростав, Хан звернув увагу на політику.

У 1996 році він заснував партію “Пакистанський Техрік-е-Інсааф” (ПТІ), або “Рух за справедливість”, а в 2002 році здобув місце в парламенті. Хан, який вже давно позбувся свого плейбойського іміджу і став набагато більш відкритим релігійним діячем, злетів до нових вершин популярності у 2014 році, коли очолив протести, звинувативши партію-переможницю ПМЛ-Н у фальсифікації результатів опитувань.

Нарешті, після майже двох десятиліть перебування на політичному узбіччі, Хан був обраний прем'єр-міністром у 2018 році.

Присягнувшись викорінити бідність і корупцію, він пообіцяв мільйонам жителів країни “новий Пакистан”.

Бурхливе перебування на посаді

Хан зіткнувся з численними перешкодами під час свого перебування на посаді лідера. Від зростання інфляції до глобальної пандемії, його уряд боровся з рекордним падінням іноземної валюти, що поставило країну на межу економічного колапсу.

Зростання воєнних дій між Пакистаном і сусідньою Індією призвело до зіткнень між двома ядерними державами у 2019 році, але дипломатія з обох сторін призвела до тліючого глухого кута, який тривав протягом усього прем'єрства Хана. Наступного року він отримав похвалу за те, як впорався з пандемією коронавірусу після того, як швидко закрив кордони і запровадив локдаун, намагаючись стримати поширення хвороби.

Але в 2021 році він викликав широку міжнародну критику за свою поблажливість до талібів, коли їхнє тривале повстання в Афганістані наближалося до перемоги, натомість звинувативши Сполучені Штати в жахливій ситуації в сусідній країні.

Колись обожнювані військовими, відносини з США тепер мали ознаки погіршення, підживлювані антиамериканською риторикою, яка стала центральним елементом зовнішньої політики Хана.

Уряд Хана “не зміг впровадити такі зміни” в масштабах всієї країни, які вони здійснили на рівні провінцій, сказала Нур.

“Флагманськими проєктами партії були реформа поліції та місцеві питання, і вони не змогли вирішити їх”, — продовжила вона. — Судячи з того, що ми бачили, політична воля Імрана Хана була недостатньо сильною. Звичайно, все інше, що стосується нового Пакистану, вільного від корупції, є надто складним завданням”.

Після того, як критики звинуватили його в поганих рішеннях і спіралеподібній інфляції, Хан був усунутий від влади в результаті парламентського вотуму недовіри в квітні минулого року, що створило підґрунтя для майже річних, часом насильницьких протестів.

Стверджуючи, що він був несправедливо усунутий військовими і урядом в результаті змови, яку спонсорували США — всі три партії заперечують ці звинувачення — аналітики кажуть, що Хан зіграв на десятиліттях ворожнечі, щоб мобілізувати підтримку.

Тертя між прихильниками Хана і владою неодноразово досягали апогею, найдраматичніше — у травні, коли він був ненадовго заарештований за різними звинуваченнями, що викликало смертельний вибух гніву.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф назвав прихильників Хана “терористами”, пообіцявши суворе покарання. Військові відповіли придушенням інакомислення, заарештувавши сотні протестувальників і лідерів політичної партії Хана.

Що відбувається зараз?

У віці 70 років вирок може означати кінець політичної кар'єри Хана. Але він пообіцяв боротися далі.

У відео, записаному перед арештом, Хан попросив прихильників вийти на мирний протест, щоб забезпечити їхню “свободу і права людини”, додавши, що він проходить через цю “боротьбу” заради майбутнього дітей Пакистану”.

Але на відміну від початку року, поки що немає жодних ознак масових протестів з боку його прихильників.

Засудження Хана пов'язане з розслідуванням, проведеним виборчою комісією, яка визнала його винним у недекларуванні доходів від продажу державних подарунків під час його перебування на посаді прем'єр-міністра.

Деякі з його соратників кажуть, що вирок був політично мотивованим.

“Юридичній команді Хана не дозволили виступити з будь-яким юридичним захистом або своїми заявами”, — сказав Саїд Зульфікар Бухарі, міжнародний прессекретар ПТІ. “Жодному лідеру не дозволено показуватися на публіці. Усі переховуються або перебувають у вигнанні”.

І деякі експерти погоджуються з ним.

Конституційний юрист Салаар Хан зазначив, що Хану “присудили максимальний термін ув'язнення”, додавши, що його команді не дали достатньо часу на підготовку захисту.

“Якщо ви подивитеся на те, що він зробив, і подивитеся на інших нинішніх політиків, вони теж отримували подарунки і не були притягнуті до відповідальності за тими ж стандартами”, — сказав він.

Уряд Пакистану стверджує, що його арешт “не є питанням політичного переслідування” і що суд виніс своє рішення “відповідно до встановленої правової процедури”.

У день арешту Хана уряд Пакистану оголосив, що вибори будуть проведені на основі нового перепису населення, що може призвести до перенесення дати виборів.

7 серпня в інтерв'ю CNN міністр оборони Хаваджа Асіф сказав, що уряд, швидше за все, незабаром розпустить парламент, що відкриє шлях для тимчасового уряду, який правитиме до загальних виборів у листопаді, але він не виключає ймовірності затримки.

Хоча Хан не зможе брати участь у виборах цього року, аналітики кажуть, що було б нерозумно виключати його повернення.

“Історія Імрана Хана в політиці є символічною для будь-якого політика в Пакистані”, — каже Нур, вказуючи на попередні випадки, коли демократично обрані лідери були відсторонені від влади. Однак історія показує, що вони “стають більш популярними” після того, як їх усувають, додала вона.

“Усі політики, які користуються підтримкою народу, повертаються до влади в Пакистані, — сказала Нур. — Поки електорат їх підтримує, вони будуть повертатися до влади”.

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