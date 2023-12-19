Експолковник російської розвідки втік до Нідерландів, щоб свідчити у суді проти Росії

Колишній полковник російської розвідки Ігор Саліков втік у Нідерланди, де заявив про бажання дати свідчення проти керівництва Росії в Міжнародному кримінальному суді.

Про це Саліков розповів в інтерв’ю нідерландському суспільному мовнику NPO 1.

За його словами, він відслужив 25 років спершу в російській армії, потім – у ПВК "Вагнера", в лавах якого воював у Сирії та кількох африканських країнах.

Він також був причетний до агресії РФ проти України спершу у 2014 році, а згодом – у 2022-му. Росіянин написав листа до Міжнародного кримінального суду, де розповідає про свою причетність до анексії Криму та діяльності так званої "ДНР", зокрема про фальсифікації на так званому референдумі. Саліков також розповів, що був свідком воєнних злочинів РФ після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, зокрема, страт цивільних, тортур полонених і викрадень дітей.

За словами російського ексрозвідника, він зміг виїхати з Росії у червні минулого року разом із сім’єю й на певний час оселитись на Кіпрі, де їх нібито переслідували. Зрештою росіянин через Сербію та інші країни виїхав до Нідерландів і в понеділок, 18 грудня, приземлився в аеропорту Схіпхол, після чого заявив про бажання свідчити в МКС. Саліков стверджує, що може дати суду в Гаазі цінні свідчення про воєнні злочини Росії й те, як ухвалювались рішення про їхнє скоєння.

Згодом керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов, в ефірі "Радіо Свобода" підтвердив, що ОГП контактував із Саліковим і вивчає інформацію від нього.

"Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення.Окрім того, дав важливі свідчення, частина з яких уже знайшла своє підтвердження, пов’язані з відкритим вторгненням з 24 лютого 2022 року. Він повідомив про певні воєнні злочини, деякі з них ми розслідуємо, і деякі з них уже знайшли своє підтвердження. Зараз нам важко казати щодо всієї інформації, яку надає нам ця людина. Це потребує перевірки у рамках розслідування. Але частину цієї інформації ми вже перевірили і вона знайшла своє підтвердження", – розповів Бєлоусов.

В Офісі генпрокурора не уточнили, як саме розпочалася ця співпраця, але додали, що вірять, що інформація, надана російським військовим, буде цінною і допоможе Міжнародному кримінальному суду встановити обставини воєнних злочинів, які сили РФ скоюють в Україні.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у незаконній депортації до РФ українських дітей із окупованих територій. Такий самий ордер виданий на арешт уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

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