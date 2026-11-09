Експомічник Білого дому звинуватив радників Трампа в корупції: що відомо про скандал

Дональд Трамп / © Associated Press

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Експомічник Білого дому та колишній радник очільника МОЗ Каллі Мінс розкритикував старших радників Дональда Трампа. Він звинуватив оточення президента у блокуванні медичних і харчових реформ руху MAHA заради грошей від фармкомпаній та харчових гігантів.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Мінс, який пішов у відставку минулого місяця, заявив, що деякі помічники ставилися до Трампа як до дитини. За його словами, вони дбали про збір грошей на вибори, а не про обіцяні реформи. На цих виборах перемогли демократи, які тепер планують розслідувати ймовірну корупцію в адміністрації.

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Найбільше Мінс критикував керівницю апарату Сьюзі Вайлз, яка в четвер пішла у відставку. За його словами, вона блокувала рішення — зокрема ініціативу щодо обмеження цукру, аби не втратити пожертви від лобістів. Мінс наголосив, що кроки оточення Вайлз не мали стосунку до здорової їжі, боротьби з пестицидами чи ідей Роберта Кеннеді-молодшого.

Також Мінс звинуватив соціолога Тоні Фабріціо у співпраці з Pfizer, а кандидатку на посаду очільника FDA Хайді Овертон назвав головною перешкодою для реформ.

У команді Трампа ці закиди відкидають. Політичний радник Джеймс Блер назвав звинувачення в корупції наклепом і заявив, що не збирає гроші. Він додав, що радив Мінсу звернути увагу на високі ціни на їжу, які турбують виборців, але той це ігнорував.

Соціолог Тоні Фабріціо заперечив залежність від фармкомпаній і наголосив, що його дослідження, навпаки, підтримують зниження цін на ліки. А речниця Еллісон Шустер заявила, що Трамп залишається головним прибічником руху MAHA й уже досяг значних успіхів.

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Водночас сенатор-республіканець Рон Джонсон в ефірі Fox News зауважив, що Мінс детально розкрив рівень корупції в уряді, додавши, що так американська влада працює вже десятиліттями на двопартійній основі.

Після відставки Вайлз посаду керівника апарату Білого дому обійняв давній помічник Трампа Стівен Міллер. Його призначення схвалили прихильники руху MAHA, хоча воно викликало критику з боку представників Демократичної партії.

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