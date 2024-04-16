Експорт нафти з Росії "покалічений" українськими атаками по НПЗ – Newsweek

Закриття російських НПЗ на ремонт на чотири-вісім тижнів "може означати значну втрату постачань дизельного палива та нафти на міжнародні ринки".

Удари українських безпілотників по нафтових об’єктах Росії продовжують завдавати шкоди виробництву її найбільшого експорту. Ці атаки можуть призвести до втрати 10% потужностей нафтопереробки в другому кварталі цього року.

Про це йдеться у статті Newsweek.

Від січня почастішали атаки на нафтові об'єкти на широкій території Росії. Україна часто не бере на себе пряму відповідальність за удари, які чинять перешкоду військовій машині Москви та головному джерелу доходів від експорту.

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За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, атаки можуть призвести до втрати від 500 тис. до 600 тис. барелів на день переробки сирої нафти в РФ у другому кварталі цього року. Це становить близько 10% потужності країни у 5,2 млн барелів на день.

За даними промислового індексу Доу-Джонса, галузеві звіти свідчать про те, що внаслідок ударів у Росії було пошкоджено або закрито переробні потужності у цілих 800 тис. барелів на день.

МЕА повідомило, що 11 російських НПЗ були пошкоджені в результаті атак, а інші були безуспішно обстріляні.

За оцінками агентства, закриття заводів на ремонт після ударів на чотири-вісім тижнів "може означати значну втрату постачань дизельного палива та нафти на міжнародні ринки".

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Як розповів раніше виданню президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, аналіз показує, що середньодобова потужність переробки нафти в "Роснефти" впала на п'яту частину (19%) порівняно з січнем. Гончар вказав, що збитки "значні, але ще не фатальні" для нафтової промисловості РФ.

А 15 квітня президент Центру глобалістики заявив Newsweek: "Поки що вони мають клопіткий характер, приносять збитки, вимагають непередбачених витрат на ремонт і військовий бюджет не отримує надходжень у повному обсязі. Звичайно, Росія не повідомляє об'єктивних даних про завдані збитки".

Офіційні щотижневі дані російських НПЗ за березень свідчать про видобуток сирої нафти на рівні 5-5,2 млн барелів на день, що перевищує оцінку МЕА у 4,6 млн барелів.

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За оцінкою Bloomberg, у перші три дні квітня в РФ перероблялося в середньому 5,25 млн барелів на день. Це значно менше, ніж 5,78 мле барелів сирої нафти, перероблених у перших числах квітня 2023 року.

МЕА повідомило, що деякі російські об’єкти нафтопереробки були швидко відремонтовані. Лише атакований у січні Туапсинський нафтопереробний завод ПАТ "Роснефть" біля Чорного моря залишався в автономному режимі до середини травня.

Інші нафтові об’єкти, зокрема "Рязань" і "Первый завод" на південь від Москви, Ростовська область поблизу українського кордону, а також Нижній Новгород і Кіріші поблизу Санкт-Петербурга стали цілями атак, що змушує російських нафтопереробників звертатися до резервних або недостатньо використовуваних установок з переробки сирої нафти, повідомляє Bloomberg.

"Неефективність санкцій Заходу проти Росії у сфері нафти і нафтопродуктів змушує Україну завдавати ударів по російській нафтопереробці. Чомусь забувають, що Росія ще 2022 року ракетно-безпілотними ударами знищила українську нафтопереробну та паливну інфраструктуру", – зазначив Гончар.

До слова, секретар РНБО України Олександр Литвиненко відповів на заклик США не бити по НПЗ Росії. Він сказав, що Україна повинна ухвалити військову стратегію у спробах змусити президента РФ припинити атаки по країні, і удари безпілотниками глибоко всередині країна-агресорки – ключова частина цієї стратегії.

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