Експорт нафти з Саудівської Аравії досяг максимуму за понад два роки

У липні експорт сирої нафти з Саудівської Аравії зріс до найвищого рівня від квітня 2020 року на тлі міжнародного тиску з метою приборкати високі ціни на нафту.

Про це пише Bloomberg.

За даними відстеження танкерів, минулого місяця зареєстровані морські поставки з країни становили близько 7,5 млн барелів на день. У червні морські поставки становили 6,6 млн барелів на день.

Таким чином, експортні постачання Саудівської Аравії збільшились на 13,6%.

Минулого місяця президент США Джо Байден заявив, що очікує збільшення видобутку від Саудівської Аравії, найбільшого виробника ОПЕК, після візиту до королівства.

За даними агентства, постачання нафти з Саудівської Аравії до Китаю у липні підскочило в середньому до 1,65 млн барелів на день.

Постачання до Індії вперше від квітня 2020 року перевищили 1 млн барелів на день.

Натомість експорт до США знизився на 11% до червня – до 371 тис. барелів на день, до Японії – на 18%, до 903 тис. барелів на день.

Нагадаємо, нафтосервісний гігант Baker Hughes йде з ринку Росії.

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