Експорт зброї збільшився у 18 разів: Індія скористалася попитом Європи на тлі війни в Україні

Індія збільшила експорт зброї до Європи у 18 разів / © Колаж ТСН.ua

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Індія суттєво збільшила постачання військової продукції до Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За чотири роки обсяг експорту зріс приблизно до €784 млн порівняно з €44 млн за попередній чотирирічний період. Європейські країни посилюють обороноздатність, поповнюють власні запаси та продовжують військову підтримку Києва, відкриваючи нові можливості для іноземних виробників.

Про це повідомляє Times of India.

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Індія посилила позиції на європейському ринку зброї

За даними Bloomberg, на які посилається Defense News, Індія стала другим за обсягом постачальником боєприпасів та пов’язаної продукції до 13 країн Центральної та Східної Європи, поступившись лише Південній Кореї.

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Секретар із питань оборони Індії Раджеш Кумар Сінгх називав країну третім за масштабом експортером озброєння до Європи. Зростання попиту створило нові можливості як для державних оборонних підприємств, так і для приватних виробників, які постачають артилерійські боєприпаси та інше військове обладнання.

Потреба в озброєнні посилилася після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Європейським державам доводиться одночасно відновлювати власні військові запаси, нарощувати виробництво та забезпечувати подальшу підтримку української армії. Додатковим стимулом для оборонної промисловості стала ініціатива Європейського Союзу ReArm Europe, спрямована на збільшення оборонних витрат і виробничих потужностей.

Експорт оборонної продукції Індії встановив рекорд

Розширення постачань до Європи відбувається на тлі загального зростання оборонного експорту Індії. У 2025–2026 фінансовому році його вартість досягла рекордних €3,63 млрд. Роком раніше цей показник становив приблизно €2,23 млрд, тобто за рік він зріс майже на 63%.

Нині Індія експортує оборонну продукцію до понад 80 країн світу. Це свідчить про розширення її внутрішньої виробничої бази та збільшення кола міжнародних замовників.

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Європейський ринок стає одним із напрямків цього зростання. Водночас збільшення експорту індійської зброї відображає ширші зміни у світовій оборонній промисловості: через війну Росії проти України держави шукають додаткових постачальників, активніше вкладають кошти у виробництво та намагаються зменшити залежність від обмеженої кількості виробників.

Європа змінює підходи до постачання зброї — останні новини

Ще 2024 року стало відомо, що індійські артилерійські снаряди потрапляли до України через європейських партнерів. Серед країн, які передавали їх Києву, називали Італію та Чехію. Нью-Делі, яке вважали союзником Москви, так і не зупинило торгівлю зброєю попри невдоволення в РФ.

Потреба в такому постачанні виникла на тлі виснаження запасів і необхідності одночасно допомагати Україні та відновлювати національні арсенали. Європейські країни почали активніше інвестувати у виробництво зброї, а Україна — створювати спільні проєкти з іноземними виробниками. У межах ініціативи Build with Ukraine українські компанії вже заснували 11 спільних підприємств. Така модель, коли у Європі виготовляють українську зброю, дає змогу поєднувати українські розробки з виробничими потужностями партнерів і спрямовувати продукцію на потреби ЗСУ.

Паралельно змінюються й механізми закупівель. 22 жовтня стало відомо, що Україна отримала доступ до Агенції НАТО з підтримки та постачання, через яку можна централізовано купувати озброєння, боєприпаси й військове спорядження. Для Києва це ще один крок до глибшої інтеграції з партнерами та можливість швидше закуповувати необхідне для нагальних потреб війська.

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