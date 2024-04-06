Експослол США в ЄС заявив, що Трамп підтримає Україну у разі перемоги на виборах

Він вважає, що Трамп не зможе домовитись з Путіним, бо останній недоговороспроможний.

Дональд Трамп не зможе завершити війну в Україні за один день, як він це неодноразово заявляв, водночас він вміє жорстко підвести риску.

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Про це заявив американський дипломат Гордон Сондленд в інтерв'ю Forbes.

Дипломат висловив впевненість, що Трап підтримає Україну, якщо це буде зроблено у форматі кредиту, щоб задовольнити його електорат.

"Думаю, він дасть дещо зрозуміти Путіну. Трамп уміє краще за Байдена підвести риску і сказати Путіну: "Якщо ти не заберешся звідси, ми збільшимо кількість озброєнь — і твої люди гинутимуть натовпами". Трамп робив так із багатьма іноземними лідерами, які планували створити США проблеми. Він недвозначно говорив їм: "Якщо ви плануєте створити США проблеми, ви не доживете до цього". І вони йому вірили", - заявив дипломат.

Водночас Трамп не зможе завершити війну в Україні за оди день і сам Трамп це чудово розуміє.

"Трамп рухатиметься швидко. У нього багато недоліків, але він не ледачий і не повільний. У США є приказка: звірятися з годинником або календарем. Трамп — звіряється завжди з годинником. Трамп буде говорити телефоном із Путіним. Намагатиметься укласти угоду. Але не зможе її укласти, тому що обидві сторони "будуть окопані". Твердо переконаний, що Трамп буде на боці України, а не Москви", - вважає дипломат.

Він зазначив, що Трамп та Зеленський зможуть знайти спільну мову і президент України зможе донести до американця важливість збереження країни.

"Друзі Трампа з Волл-стріт і промисловості також розкажуть йому, скільки цінних ресурсів є в України. І що у наших країн може бути спільний бізнес. Тому я добре дивлюся на майбутні відносини. Але я розчарований тим, що Трамп хоче сам вирішити питання України за вісім місяців, якщо знову стане президентом. Час — це проблема для України. А Трамп був трохи тихим, коли говорив про підтримку допомоги в кредит. Це прикро, тому що тим часом втрачається багато життів і територій", - заявив екс-посол.

Дипломат додав, що Трампу необхідно виграти вибори в США, бо в іншому випадку він втратить свій вплив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що якщо Трамп знову прийде до влади, НАТО хоче контролювати "Рамштайн".

Крім того, ми раніше інформували, що соратниця Трампа закликала Джонсона не надавати Україні фінансову допомогу.

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