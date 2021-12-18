Експосол США в Росії назвав 6 пунктів, які повинен виконати Кремль для безпеки в Європі

Експосол США в Росії назвав 6 пунктів, які повинен виконати Кремль для безпеки в Європі

Американський дипломат вважає, що Росія має вивести свої війська з Молдови, Грузії та України та відновити суверенітет цих країн.

Колишній американський посол в РФ Майкл Мак-Фол відреагував на умови щодо проєкту переговорів Росії із США та НАТО “про гарантії безпеки” в Європі, які Кремль передав у Вашингтон.

У своєму Twitter дипломат опублікував відповідь на висунуті Кремлем ультиматуми.

“Тепер, коли Путін опублікував свої ідеї щодо нової угоди про європейську безпеку, дозвольте мені подати деякі додаткові пункти проекту угоди”, - написав він.

Вимоги Мак-Фола вмістилися всього у шести пропозиціях:

Росія погоджується вивести війська з Молдови і відновити повний суверенітет цієї європейської країни; Росія погоджується вивести свої війська з Грузії, відмовляється від визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії та відновлює суверенітет Грузії; Росія погоджується вивести війська з України, повертає Крим Україні, припиняє підтримувати сепаратистські сили в Україні та відновлює повний суверенітет цієї європейської країни; Росія погоджується вивести ракети "Іскандер" із Калінінграда; Визнаючи важливість захисту особистої та національної безпеки, Росія погоджується призупинити операції з вбивства будь-якої людини, яка проживає в Європі, чи то Великобританія, Німеччина чи Росія; Росія підтверджує свою відданість вже підписаним угодам, включаючи Заключний Гельсінський акт, Паризьку хартію та Будапештський меморандум 1994 року.

За його словами, озвучені ним пункти не містять подробиць, але саме для цього й ведуться переговори.

“Путін виклав перелік своїх побажань. Ось мої побажання. Тепер розпочнемо переговори між цими двома документами” – підсумував Майкл Мак-Фол.

Нагадаємо, супутникові знімки зафіксували переміщення російських військ біля кордонів України упродовж 9-14 грудня.

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