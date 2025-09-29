Експосол США в Україні розкрив хитру тактику Пекіна щодо війни

Експосол США розкрив хитру тактику Китаю щодо війни в Україні

Китай підтримує Росію, щоб послабити тиск Заходу на себе, але уникає прямої конфронтації з Європою та США через величезні торговельні інтереси.

Про це колишній посол США в Україні Стівен Пайфер сказав в ефірі 24 Каналу.

Експерт наголосив, що хоча офіційно Пекін декларує нейтралітет, насправді без його суттєвої підтримки російський диктатор Володимир Путін не зміг би продовжувати війну.

Стратегічна вигода від продовження війни

За словами Стівена Пайфера, Китай обрав «дуже тонку гру», оскільки йому вигідно, щоб війна тривала.

«Гадаю, розрахунок у Пекіні такий, що чим більше США і Захід відвертатимуть увагу на підтримку України, тим меншим буде тиск на Китай», — пояснив експосол.

Таким чином, прихована підтримка Москви є для Пекіна інструментом для відволікання уваги та послаблення геополітичного тиску на себе.

Торговельний баланс як обмежувач

Водночас, китайці діють обережно, щоб не викликати надто негативної реакції у своїх ключових економічних партнерів.

Стівен Пайфер нагадав, що щорічний товарообіг Китаю з Росією становить близько 200 млрд доларів, тоді як торгівля зі Сполученими Штатами та Європою досягає 600 млрд доларів з кожним.

Саме тому Китай намагається балансувати, надаючи Москві приховану допомогу, але уникаючи відкритої конфронтації з Заходом, щоб не втратити значні економічні вигоди.

Пайфер додав, що якщо б Путін сам вирішив завершити війну, Китай навряд чи став би цьому перешкоджати. Тобто, Пекін грає не на повну перемогу Росії, а на максимальне використання конфлікту для власних стратегічних цілей.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав КНР єдиною країною, яка може примусити РФ припинити війну. Водночас очільник китайського МЗС Ван Ї запевнив в тому, що нібито Китай «рішуче підтримує припинення вогню».