Експрем'єр Польщі зробив різку заяву про Україну і відмовився від ордена: куди він його передасть

Моравецький передасть український орден до музею жертв Волинської трагедії / © Associated Press

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У Польщі заявили про намір передати Орден князя Ярослава Мудрого до Музею пам’яті жертв Волинської трагедії у Хелмі.

Про це заявив колишній прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Він сказав, що передасть отриманий від України орден князя Ярослава Мудрого II ступеня до Меморіального музею жертв Волинської трагедії, який розташований у польському Хелмі.

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Моравецький зазначив, що хоче, аби ця відзнака стала символом пам’яті про поляків, які загинули під час подій на Волині у 1943–1945 роках.

«Передаю Орден князя Ярослава Мудрого до Музею пам’яті жертв Волинської трагедії у Хелмі. Нехай ця нагорода стане там символом пам’яті про десятки тисяч невинних поляків, убитих під час Волинської трагедії», — йдеться у заяві.

Також Моравецький звинуватив українську владу у неспроможності належним чином реагувати на історичні питання.

«Якщо корумпована українська еліта не здатна цього зробити — зроблю це за них», — сказав Моравецький.

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Депутат Європарламенту доєднався до Моравецького

До ініціативи експрем’єра приєднався депутат Європейського парламенту від партії «Право і справедливість» (PiS) Міхал Дворчик. Він повідомив, що також передасть до музею свою українську нагороду, отриману від президента України Володимира Зеленського.

Дворчик заявив, що підтримує розвиток польсько-української співпраці, однак, на його переконання, справжнє примирення можливе лише за умови спільного бачення історичних подій.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що позбавлення головою Польщі Навроцьким ордена Білого Орла тісно пов’язане з внутрішньою політикою цієї країни, яка пов’язана саме з виборами 2027 року.

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