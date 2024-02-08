Експрезидент Чилі Піньєра розбився на гелікоптері: його тіло дістали з озера

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув в авіакатастрофі — його вертоліт упав на півдні країни.

Про це повідомляє Reuters.

Вертоліт, на борту якого перебували 74-річний Піньєра та ще троє людей, упав в озеро.

Колишнього президента виявили мертвим після того, як рятувальники прибули на місце події. Інші троє пасажирів вижили. Тіло колишнього президента дістали з озера.

Фото: Associated Press

Два джерела повідомили Reuters, що гелікоптером керував сам Піньєра. Він часто робив це.

74-річний Піньєра — бізнесмен та інвестор, який зайнявся політикою у 90-ті роки. Його обирали президентом двічі на чотирирічні терміни, у 2010 і 2018 роках. Forbes оцінює його статки у $2,7 мільярда — він був одним із найбагатших людей у Чилі.

Нагадаємо, в Мадриді розбився вертоліт. Він упав просто на жваву трасу, де зіткнувся з автомобілем.

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