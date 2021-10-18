Експрезидент Молдови Додон відмовився від депутатського мандата заради налагодження відносин з РФ

Партія Додона має розглянути зміни до статуту.

Експрезидент Молдови Ігор Додон відмовився від мандата депутата, аби очолити "Молдовсько-російський діловий союз".

Про це повідомляють видання TV8 і NewsMaker.

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За його словами, в опозиції поза парламентом він діятиме ефективніше. Зокрема, займеться "налагодженням відносин з Росією".

"Я не бачу сенсу бути депутатом в цьому парламенті. Тому я вирішив, що я не буду пов'язувати себе парламентської порядком, а буду їздити з порядком нашої партії по всіх населених пунктах Молдови. Я хочу бути ближче до громадян і допомагати економічним агентам", - заявив Додон.

Колишній молдовський лідер також наголосив. що його "Партії соціалістів Республіки Молдова" 18 грудня розгляне зміни до статуту. Зокрема, його мають зняти з посади голови, замінивши її колегіальним органом.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія Молдови в понеділок, 12 липня, оголосила результати дострокових парламентських виборів, у яких взяли взяли участь 22 партії та блоки й один незалежний кандидат. Після обробки 100% даних партія "Дія і солідарність" отримала 52,8% голосів (67 мандатів), блок "Комуністи і соціалісти" отримав 27,17% (32). Також у парламент пройшла партія "Шор" - 5,74% (6-7 місць).

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