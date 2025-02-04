Експрезидент Молдови Додон висловив територіальні претензії Україні: на які землі зазіхнув

Додон поскаржився, що "радянську Молдавію" позбавили статусу морської держави, а також нібито "відібрали південь країни та північ".

Проросійський політик Молдови, лідер Партії соціалістів, експрезидент Молдови Ігор Додон заявив зазіхнув на деякі українські землі, назвавши їх " "історично молдовськими".

Про це пише NewsMaker.

Додон прокоментував заяву ультраправого румунського політика Келіна Георгеску, який назвав Україну "вигаданою державою", і закликав до "поділу" нашої держави.

Також читайте Скандальний румунський політик Джорджеску пояснив свої слова з територіальними претензіями до України

"Хочу зауважити деяким політикам Європейського союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України. По-перше, ті землі, які ви називаєте, історично молдавські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдаван на своїй землі, і вони розмовляють молдавською мовою", – каже молдовський "друг Путіна"

Додон сказав, що "радянську Молдавію" позбавили статусу морської держави, а також нібито "відібрали південь країни та північ".

Також молдавський політик наголосив на необхідності перемовин між Україною та РФ щодо завершення війни. Він засудив заяву президентки Молдови Маї Санду, яка сказала, що Кишинів підтримуватиме Україну до кінця війни.

Чому заява Додона є історичною маніпуляцією

Зауважимо, що заява Додона про те, що нібито Україні належить "південь і північ Молдови" абсолютно не відповідає дійсності і є історичною маніпуляцією.

Насправді, це Україна втратила свої етнічні землі Придністров'я, коли Москва 1924 року створила штучне утворення Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка (територія Бесарабії тоді входила до складу Румунії).

"В молдавській автономії більшість районів була з українською більшістю. Із 11 районів лише у двох була абсолютна більшість молдавська і в одному – відносна. Натомість українці становили абсолютну більшість у п’яти районах і у двох – відносну; а один район – Тираспольський, за рахунок самого Тирасполя – був з російською більшістю населення", – розповідав історик Геннадій Єфименко на "Радіо Свобода".

Карта Молдавської АРСР у кордонах 1924-1940 років

І хоча 1940 року після анексії СРСР Бесарабії північно-східні райони МАРСР передано до складу Одеської області України, більшу частину автономної республіки передали Молдавській РСР.

Зауважимо, що УРСР деякий час належали території з Липканами, Бричанами і Окницею.

Територія Чернівецької області станом на 1940 рік була дещо більшою

Проте ці земоі були потім передані Молдавській РСР.

Сучасна територія Чернівецької області

Молдовани чи румуни: історична довідка

Держава Молдова займає майже весь історичний регіон Бесарабія (південна частина Бесарабії – у складі Одещині, невелика північна смуга – Чернівецької області). Хоча історичний регіон з назовю Молдова зараз розташований у Румунії.

Нинішня територія Молдови увійшла до складу Румунського королівства 1918 року. 1940 року СРСР анексував Бесарабію і Північну Буковину, а також невеликий округ Герца (частина старої Румунії, що ніколи не була у складі Буковини чи Бесарабії, зараз – приблизно територія колишнього Герцаївського району Чернівецької області).

Етнічний склад населення Молдавської РСР за останнім радянським переписом 1989 року / Фото: Радіо Свобода

Румунські націоналісти, які підтримують ідею România Mare (Великої Румунії), вважають, що до складу їхньої держави має належати не лише Республіка Молдова, але й Чернівецька та південна частина Одеської областей.

Зауважимо, що у своєму інтерв'ю Ігор Додон згадав про "молдавський народ" та "молдавську мову". Проте молдоські праві вважають себе румунами, тоді як окремішність молдовського народу відстоюють переважно проросійські партії.

Питання об'єднання Молдови та Румунії знову піднялося після румунської революції 1989 року та здобуття Молдовою незалежності в 1991-му і періодично випливає в інформаційному полі.

Одразу пояснимо, що робити аналогії у відносинах між Молдовою і Румунією, та Україною і РФ зовсім некоректно. У Молдові праві партії і націоналісти виступають за зближення з Румунією, і підтримують перейменування молдовської мови на румунську. Тоді як критики Бухареста і прихильники назви "молдовська мова" – це переважно проросійські політичні сили.

Навесні 2023 року в Молдові ухвалили закон, який передбачає заміну в усіх законах та Конституції словосполучення "молдовська мова" на "румунська мова". Під час голосування молдовські депутати навіть побилися.

Український уряд також відмовився від терміну "молдовська мова". Відтепер державною мовою Молдови визнано румунську.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.