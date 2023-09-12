Експрезидент США Буш шокований світлиною 17-річної давності, на якій був він та Пригожин

2006 року, коли Росія вперше приймала у себе зустріч G8, Пригожин надавав кейтерингові послуги Путіну.

Колишній президент США Джордж Буш повідомив, що був шокований, дізнавшись, що очільник "Вагнера" Євген Пригожин, який вважається мертвим, пригощав його вечерею більше 17 років тому.

Про це він сказав під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії , до якої приєднався по відеозв'язку, пише Уahoo.

У Буша запитали, чи вважає він новину про загибель Пригожина в авіакатастрофі шокувальною для нього. На що він здивовано відповів: " Ні, мене шокувало те, що я днями бачив фотографію саміту G8 у Санкт-Петербурзі, де він був тим хлопцем, який подавав мені їжу. Він був шеф-кухарем Путіна, і він був на фото.

Буш сказав, що не може пригадати, щоб зустрічався із Пригожиним особисто.

"Єдине, що я знаю, це те, що я вижив", - додав він.

На фото, датованому 14 липня 2006 року, видно момент зустрічі Буша та його дружини Лори Буш з Пригожиним під час обіду з Путіним. Виявилося, що Пригожин подає Бушу напій. Вони були в Костянтинівському палаці під час 32-го саміту G8 у Санкт-Петербурзі. Тоді Росія вперше приймала у себе зустріч G8.

Джордж Буш та Володимир Путін у Санкт-Петербурзі 2006 року / Фото: Getty Images

У той час і Вашингтон, і Москва обговорювали подальше відкриття торгівлі між двома країнами та можливість приєднання Росії до Світової організації торгівлі.

Нагадаємо, після смерті Пригожина у Кремлі заявили, що юридично ПВК "Вагнер" не існує.

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