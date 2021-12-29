Експрезидента Молдови Додона підозрюють у розкраданні грошей на імпорті електроенергії з України

Справа стосується ще 2008 року.

Експрезидента Молдови Ігоря Додона підозрюють у розкраданні грошей на імпорті електроенергії з України. Йдеться ще про 2008 рік, коли він керував Міністерством економіки й торгівлі.

Про це колишній президент сам повдіомив представникам ЗМІ 29 грудня після допиту в генпрокуратурі, пише молдовське видання NewsMaker.

Як зазначає прокуратура Молдови, на початку 2008 року молдовське підприємство Energocom реалізувало злочинну схему на імпорті електроенергії до України. За даними слідства, керівництво необґрунтовано збільшило закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю — близько 12 мільйонів доларів.

Відповідно до матеріалів слідства, з підприємством у змові були посадовці Національного агентства регулювання в енергетиці й Міністерства економіки, яким тоді керував Додон, та інші люди, зокрема, з-за кордону. Як пише видання, кримінальне провадження у цій справи відновили у вересні 2021 року.

Сам експрезидент Молдови запевняє, що не винний і не має наміру нікуди "втікати" та буде співпрацювати зі слідством. "Нікуди тікати ми не збираємося", - сказав Додон після допиту в прокуратурі. Він стверджує, що ця справа — це "спроба відвернути суспільство від невдоволення підвищенням цін і тарифів".

Нагадаємо, що Петру Порошенку оголосили підозру в держзраді та сприянні тероризму через справу з постачанням вугілля з тимчасово окупованих територій. Також у цій справі проходять голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

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