Світ
146
2 хв

Експрезидент Франції Саркозі сидітиме в тюрмі з двома поліцейськими

Двоє поліцейських зі служби безпеки, яка охороняє колишніх президентів, будуть постійно перебувати в сусідніх камерах.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ніколя Саркозі

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі / © Associated Press

Засудженого до 5 років ув’язнення колишнього президента Франції Ніколя Саркозі охоронятимуть двоє поліцейських, які перебуватимуть у сусідніх камерах протягом усього терміну утримання під вартою.

Про це у середу, 22 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс в ефірі радіостанції Europe 1, передає The Guardian.

Напередодні Саркозі, який був президентом Франції від 2007 до 2012 року, прибув до паризької в’язниці Ла-Санте для відбування п’ятирічного терміну ув’язнення після того, як його визнали винним у змові з метою фінансування його виборчої кампанії диктаторським режимом Лівії.

За словами очільника МВС, двоє поліцейських зі служби безпеки, яка охороняє колишніх президентів, будуть постійно перебувати в сусідніх камерах протягом усього терміну ув’язнення Саркозі.

«Колишній президент республіки має право на захист через свій статус. Йому явно існує загроза, і цей захист зберігається під час його утримання під вартою», — сказав Нуньєс.

Він додав, що поліцейські залишатимуться з Саркозі «стільки, скільки буде необхідно».

Експрезидент Франції буде утримуватися в ізоляторі в’язниці Ла-Санте, де ув’язнені розміщуються в окремих камерах і тримаються окремо під час заходів на свіжому повітрі, тобто вони не повинні контактувати з іншими ув’язненими.

Профспілки тюремних охоронців протестували проти присутності поліції у в’язниці, стверджуючи, що тутешній персонал цілком здатний забезпечити безпеку ув’язнених.

Адвокати Саркозі подали клопотання про дострокове звільнення експрезидента і очікують його розгляду приблизно через місяць. Вони сказали, що сподіваються домогтися його дострокового звільнення до Різдва.

Нагадаємо, раніше суд визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у злочинній змові та засудив його до п’яти років ув’язнення у справі про фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.

