Експрезидент Франції Саркозі вирушив до в’язниці: що відомо

Ніколя Саркозі / © Associated Press

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі від сьогодні перебуває у в’язниці La Santé у Парижі. Його засудили до п’яти років позбавлення волі з частковим відтермінуванням виконання вироку у справі щодо фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року з боку Лівії.

Про це повідомляє BFMTV.

Адвокати Саркозі одразу після його прибуття до в’язниці подали клопотання про звільнення. За словами захисників, немає ризику повторення злочину, знищення доказів чи тиску на свідків. Апеляційний суд має два місяці для ухвалення рішення, у середньому справи у Парижі розглядаються протягом місяця.

Син колишнього президента, Луї Саркозі, подякував усім, хто зібрався біля будинку Ніколя Саркозі, щоб підтримати його. Він підкреслив, що «наш батько — невинна людина», а підтримка прихильників залишиться у пам’яті родини назавжди.

Перед ув’язненням Саркозі зустрівся з чинним президентом Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці. Після прибуття до в’язниці він пройшов усі стандартні процедури для нового ув’язненого: взяття відбитків пальців, фотографування, отримання номера ув’язненого, здачу особистих речей та повну перевірку. За словами адвокатів, Саркозі «приймає ситуацію з гідністю, не скаржиться, але залишаємося обуреним».

Друзі та колеги політика з правих сил, зокрема Лоран Вок’є та Ерик Сіотті, висловили підтримку Саркозі у соціальних мережах, зазначивши його стійкість і гідність.

Адвокати також назвали день ув’язнення «трагічним для Франції» і сподіваються, що апеляційний суд відновить справедливість.

Це перший випадок в історії Франції, коли колишній президент офіційно перебуває у в’язниці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що суд Франції визнав Ніколя Саркозі винним у злочинній змові та засудив його до п’яти років ув’язнення у справі про фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.