Ексрадник Меркель згадав Мінські угоди та зробив висновок про право України відвоювати Крим

Німецький політик переконався, що намагання вирішити конфлікти з Росією дипломатичним шляхом не мають результатів.

Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію військовим шляхом, зокрема тимчасово окупований Крим.

Про це заявив колишній радник ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань, глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення має ухвалювати Україна", - завив він.

За словами ексрадника Меркель, Німеччина на прикладі Мінських угод побачила, що намагання вирішити конфлікти з Росією дипломатичним шляхом не мають результатів.

"Німеччина намагалася розв'язати проблеми, які виникли у нас із Росією під час її першого вторгнення у 2014 та 2015 роках, дипломатичним шляхом. Ми намагалися за допомогою Мінських угод дійти дипломатичного рішення", – нагадав він.

Крістоф Гойсґен наголосив на відповідальності Росії за загибель десятків тисяч людей в Україні, порівнявши російську агресію з діями армії РФ у Чечні.

"Подивіться лише на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само, як Грозний. Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати", – резюмував він.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що підтримуватиме Україну в боротьбі з агресією Росії до перемоги у війні.

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