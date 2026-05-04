Ексрадниця Білого дому розкрила найбільшу слабкість Трампа, яку використовує Путін

Ексрадниця Трампа оцінила його підхід до політики та відносин із РФ / © Associated Press

Колишня радниця Білого дому Фіона Гілл заявила, що однією з ключових слабкостей Дональда Трампа є його сприйняття інформації через спрощені образи та медійні наративи, чим, на її думку, може користуватися президент РФ Володимир Путін.

Про це йшлося під час бесіди Гілл із ведучими The News Agents.

Що сказала Фіона Гілл

В інтерв’ю вона зазначила, що президент США Дональд Трамп часто сприймає світ через прості, емоційні меседжі, подібні до тих, що поширюються в медіа та соцмережах. Саме це, за словами експертки, робить його вразливим до впливу.

Гілл наголосила, що російська сторона добре розуміє ці особливості і може намагатися використовувати їх у власних інтересах, зокрема в контексті війни в Україні та відносин із Європою.

«Путін добре розуміє, як працює мислення Трампа, і намагається впливати на нього через прості, емоційні сигнали», — зазначає вона.

Ексрадниця звернула увагу, що нинішня міжнародна ситуація ускладнюється одразу кількома факторами — війною на Близькому Сході, зокрема в Ірані, а також спробами Кремля впливати на позицію США щодо підтримки України.

За її словами, Путін прагне послабити єдність між США та європейськими союзниками, і фактор особистих рішень американського президента відіграє тут важливу роль.

Чи змінився Трамп

Гілл також відповіла питання, чи відрізняється Трамп сьогодні від себе під час першого президентського терміну та чи можуть його дії призвести до зміни зовнішньополітичного курсу США.

Вона не виключає, що нинішня політика може наближати країну до більш ізоляціоністського підходу та змінювати баланс у міжнародних відносинах.

Експертка підсумувала, що взаємини між Трампом і Путіним залишаються одним із ключових факторів, які впливають на глобальну безпеку та майбутнє трансатлантичної єдності.

Зазначимо, що Фіона Гілл — одна з найавторитетніших експерток у сфері геополітики. Вона працювала в адміністрації президента США Дональда Трампа під час його першого терміну, консультувала з питань Росії та національної безпеки, а також була свідком у справі про імпічмент 2019 року.

