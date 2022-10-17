Ексредакторка "Першого каналу" Овсяннікова втекла з Росії з-під домашнього арешту

Раніше суд ухвалив, що неповнолітня донька Марини Овсяннікової має проживати з батьком, а сама жінка повинна сплачувати аліменти на її утримання.

Колишня журналістка російського державного телебачення 44-річна Марина Овсяннікова, яка увірвалася в ефір головного пропагандистського "Першого каналу" з антивоєнним плакатом, втекла з Росії з-під домашнього арешту.

Про це повідомив адвокат Овсяннікової Дмитро Захватов 17 жовтня, передає AFP News Agency.

"Овсяннікова та її дочка виїхали з Росії через кілька годин після того, як покинули місце, де вона перебувала під домашнім арештом. Наразі вони в Європі", - повідомив адвокат Овсяннікової.

#UPDATE Former Russian state television journalist Marina Ovsyannikova, who protested President Vladimir Putin's Ukraine offensive during a live broadcast, has fled the country after being put on a wanted list, her lawyer told AFP on Monday ▶️ https://t.co/did5BNbyur pic.twitter.com/kLVxZDUykO — AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022

За його словами, журналістка поки не дає коментарів та чекає на слушний час, коли "мене небезпека".

Зазначимо, раніше суд ухвалив, що неповнолітня донька Марини Овсяннікової має проживати з батьком, а сама жінка повинна сплачувати аліменти на її утримання, про що свідчить трансляція із зали суду від SOTA Vision.

Як стверджує колишній чоловік Овсяннікової, вона "викрала" доньку та виїхала з Росії.

Овсяннікову посадили під домашній арешт у серпні після того, як у середині липня вона самостійно провела акцію протесту біля Кремля з плакатом із написом "Путін - убивця. Його солдати - фашисти".

Правоохоронні органи звинуватили жінку в розповсюдженні інформації про російські збройні сили, яку влада визнала неправдивою, і погрожували їй 10 роками ув’язнення.

Раніше Захватов повідомив, що Овсяннікова оголошена в російський розшук за ухилення від домашнього арешту.

Пропагандистка-"мучениця" із плакатом: що не так із "протестом" ексредакторки "Першого каналу"

Вчинок Марини Овсяннікової отримав величезний резонанс у світі - іноземні ЗМІ стали називати її "сміливою", а її протест - "доблесним". Проте українці пацифістські амбіції Марини не оцінили.

Після протесту у прямому ефірі (цей момент у багатьох викликав запитання, оскільки в Росії, а тим паче на головному пропагандистському каналі країни, прямих ефірів нібито насправді не існувало, хоча сама Марина стверджує протилежне) журналістку затримали за новою у РФ статтею 207.3 КК РФ "за поширення фейків", яку екстрено прийняли після 24 лютого, коли розпочалося російське вторгнення до України.

Після появи з плакатом в ефірі в інтернеті почало поширюватися відеозвернення Марини, в якому вона пояснює свій вчинок, називає російську агресію в Україні "братовбивчою війною" і зазначає, що займалася пропагандою, яка зомбує людей.

Далі пішла низка виявів люб'язності від європейців. Так, Марина отримала премію імені Вацлава Гавела – "За креативний протест". Церемонія відбувалася в Осло в рамках Форуму свободи в Норвегії, а окрім самої статуетки, їй вручили ще й 60 тисяч євро.

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