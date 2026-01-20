- Дата публікації
Ексрозвідник перетворив життя колишньої дружини на шпигунський трилер: чим це закінчилося
Ексофіцер військової розвідки вирішив використати свої «професійні навички», щоб тероризувати колишню дружину. Жінка втекла від нього за сотні миль через домашнє насильство, але чоловік знайшов спосіб дістати.
Колишній військовий картограф і фотограф Королівських ВПС Джайлз Деніелс, який за 23 роки служби у розвідувальних підрозділах пройшов Ірак, Афганістан та Північну Ірландію, постав перед судом за переслідування колишньої дружини.
Про це повідомляє Daily Mail.
Втеча і «привіт» від спецслужб
Лора Деніелс розлучилася з чоловіком у 2024 році після 10 років шлюбу. Причиною стало домашнє насильство. Заради безпеки — своєї та п’ятьох дітей — жінка переїхала за сотні миль у невідоме для нього місце.
Проте спокій тривав недовго. У січні 2025 року Деніелс почав бомбардувати її дзвінками та повідомленнями з пропозиціями «одружитися знову». Коли жінка заблокувала його, він вдався до погроз, використовуючи своє минуле в розвідці.
«Я не можу читати твої повідомлення, але агент з МІ6 може знайти тебе з точністю до 1 метра. Це я, крихітко, спецоперації. Довга розмова на інший день. Я просто твій хлопець», — писав він.
Жінка зізналася суду, що ці слова її нажахали.
«Він працював у військовій розвідці і знає, що такі коментарі мене налякають. Я вірю, що він намагається показати, ніби знає людей, здатних вистежити мене», — заявила вона у суді.
Кіберсталкінг
Одержимість Деніелса не обмежувалася повідомленнями. Коли Лора перестала відповідати, він зумів знайти доступ до її старої електронної пошти, яку вона закрила ще 10 років тому, і через неї дізнався її нову адресу на Gmail.
«Це була постійна загроза, максимізація страху. Вона переїхала, щоб втекти від нього, а він каже: „Що б ти не робила, я знайду тебе“», — заявила прокурорка Елізабет Валера.
Вирок суду
Адвокат підсудного намагався виправдати дії клієнта бажанням бачити дітей та наслідками ПТСР (посттравматичного стресового розладу) після служби в гарячих точках.
«У його голові він відчайдушно намагається відновити зв’язок з дітьми. Це не якась зловісна змова», — стверджував захисник.
Однак суд магістратів у Веймуті визнав чоловіка винним у сталкінгу. Під час арешту в його квартирі також знайшли 90-сантиметровий вигнутий меч.
Вирок:
18 місяців громадських робіт;
90 днів примусової відмови від алкоголю (з моніторингом);
Заборона на наближення до колишньої терміном на 10 років.
Тепер Деніелс не має права контактувати з колишньою дружиною напряму — усі питання щодо дітей він зможе вирішувати виключно через адвокатів або соціальні служби.
