Ексрозвідник перетворив життя колишньої дружини на шпигунський трилер: чим це закінчилося

Колишній військовий картограф і фотограф Королівських ВПС Джайлз Деніелс, який за 23 роки служби у розвідувальних підрозділах пройшов Ірак, Афганістан та Північну Ірландію, постав перед судом за переслідування колишньої дружини.

Про це повідомляє Daily Mail.

Втеча і «привіт» від спецслужб

Лора Деніелс розлучилася з чоловіком у 2024 році після 10 років шлюбу. Причиною стало домашнє насильство. Заради безпеки — своєї та п’ятьох дітей — жінка переїхала за сотні миль у невідоме для нього місце.

Проте спокій тривав недовго. У січні 2025 року Деніелс почав бомбардувати її дзвінками та повідомленнями з пропозиціями «одружитися знову». Коли жінка заблокувала його, він вдався до погроз, використовуючи своє минуле в розвідці.

«Я не можу читати твої повідомлення, але агент з МІ6 може знайти тебе з точністю до 1 метра. Це я, крихітко, спецоперації. Довга розмова на інший день. Я просто твій хлопець», — писав він.

Жінка зізналася суду, що ці слова її нажахали.

«Він працював у військовій розвідці і знає, що такі коментарі мене налякають. Я вірю, що він намагається показати, ніби знає людей, здатних вистежити мене», — заявила вона у суді.

Кіберсталкінг

Одержимість Деніелса не обмежувалася повідомленнями. Коли Лора перестала відповідати, він зумів знайти доступ до її старої електронної пошти, яку вона закрила ще 10 років тому, і через неї дізнався її нову адресу на Gmail.

«Це була постійна загроза, максимізація страху. Вона переїхала, щоб втекти від нього, а він каже: „Що б ти не робила, я знайду тебе“», — заявила прокурорка Елізабет Валера.

Вирок суду

Адвокат підсудного намагався виправдати дії клієнта бажанням бачити дітей та наслідками ПТСР (посттравматичного стресового розладу) після служби в гарячих точках.

«У його голові він відчайдушно намагається відновити зв’язок з дітьми. Це не якась зловісна змова», — стверджував захисник.

Однак суд магістратів у Веймуті визнав чоловіка винним у сталкінгу. Під час арешту в його квартирі також знайшли 90-сантиметровий вигнутий меч.

Вирок:

18 місяців громадських робіт;

90 днів примусової відмови від алкоголю (з моніторингом);

Заборона на наближення до колишньої терміном на 10 років.

Тепер Деніелс не має права контактувати з колишньою дружиною напряму — усі питання щодо дітей він зможе вирішувати виключно через адвокатів або соціальні служби.

