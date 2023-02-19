Екссоратник Путіна розповів, як Корея, Японія та Китай пропонували побудувати залізницю в РФ: чому диктатор відмовився

На думку колишнього соратника Путіна, Пекіну не потрібно захоплювати Росію, адже "Китаю вже все віддали".

Ексбанкір із РФ, колишній друг Володимира Путіна Сергій Пугачов, який зараз проживає у Франції, розповів, як диктатор відмовився розвивати російський Далекий Схід і будувати там залізницю через побоювання експансії Китаю.

Про це інформує видання "Гордон".

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"Одна з корпорацій, яку Путін не дозволив мені продати японській компанії "Міцуї", яку оцінили у $5 млрд, у підсумку Путін у мене це забрав указом президента. Треба розуміти, що суперкоксівне вугілля видобувають в Австралії. До того ж там виснажені шахти. У Канаді і трохи в Китаї. У Китаї величезний дефіцит. Усі, хто виробляє сталь: Корея, Японія, Китай – були у цьому зацікавлені. Вони пропонували збудувати за власні гроші залізницю. І Путін відмовився через відсутність мозку в голові. Він сказав: "Це геополітика. Вони спочатку дорогу збудують, а потім Сибір захоплять", – пригадав бізнесмен.

На його думку, росіянам немає сенсу боятися, що КНР захопить Росію, адже "Китаю вже все віддали".

"Конфігурація може бути різною. Сьогодні Росія – це товар, який узагалі не продається. Спроби пропагандистів говорити, що Китай захопить... Та Китаю вже все віддали. Йому нічого не треба. Повірте, Китаю розширюватися в бік Уралу точно не треба", – переконаний Пугачов.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Раніше російський опозиційний політолог та публіцист Андрій Піонтковський розповів, чи наважиться Китай постачати Росії зброю.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай буде використовувати РФ як розмінну монету в торгах зі США.

У газеті The Washington Post вважають, що КНР намагається балансувати між Заходом і Росією і відкрито не наважується підтримати Путіна, бо не хоче опинитися на боці переможених.

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