Ексспівробітник Пентагону хотів "злити" секретні дані агенту РФ: який вирок отримав шпигун – подробиці справи

Колишнього співробітника Агентства національної безпеки США, підрозділ Пентагону, Джаре Себастьяна Далка засудили до 21 року вʼязниці за спробу передати секретну інформацію підставному "російському агенту", який насправді працював у Федеральному бюро розслідувань під прикриттям.

Про це 29 квітня повідомило Міністерство юстиції США, пише Politico.

Джаре Себастьян Далка 24 квітня визнав провину за шістьма пунктами звинувачення про спробу передавання секретної інформації про національну оборону. На засіданні суду він підтвердив, що розумів, як ці дані могли бути використані Росією і зашкодити США.

Окружний суддя США Реймонд Мур сказав, що міг би посадити 32-річного Джаре Себастьяна Далка за ґрати навіть довше, назвавши вирок у 262 місяці "милосердям".

Від 6 червня до 1 липня 2022 року Джаре Себастьян Далка обіймав посаду спеціаліста з безпеки інформаційних систем та звільнився за "сімейними обставинами". Він визнав, що за цей час встиг роздрукувати документи під грифом "цілком таємно", а після звільнення запропонував продати їх людині, яку вважав російським агентом. Для комунікації він використав зашифровану електронну пошту.

Далка запросив $85 тисяч в обмін на всю наявну у нього інформацію, яка "матиме цінність для Росії", і пообіцяв співпрацю надалі.

Передавання документів "агенту РФ" відбулось 28 вересня 2022 року в Денвері, тоді ж Далка затримали.

Адвокати Далка просили менший вирок для чоловіка – 14 років ув'язнення – через його співпрацю з прокуратурою і частково тому, що інформація не потрапила до рук ворога і не завдала шкоди національним інтересам США.

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Помічник Федерального громадського захисника Девід Краут також виступав за більш м’який вирок, оскільки, за його словами, Далка отримав черепно-мозкову травму, чотири рази намагався покінчити життя самогубством і пережив травму в дитинстві, зокрема був свідком домашнього насильства та зловживання психоактивними речовинами.

За його словами, дослідження показали, що травми, отримані в дитинстві, підвищують ризик того, що люди згодом вдадуться до небезпечної поведінки.

Пізніше Далка сказав окружному судді США Реймонду Муру, що він також страждав посттравматичним стресовим розладом, біполярним розладом і обсесивно-компульсивним розладом.

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Джаре Себастьян Далка заперечував, що керувався ідеологією або заробляв гроші, погоджуючись продати секретні дані.

Але суддя Реймонд Мур сказав, що він скептично ставиться до заяв Далка про його стан, оскільки захист не надав жодних експертних висновків чи лікарняних записів.

Згідно з обвинуваченням, інформація, яку Далка намагався надати "Росії", включала оцінку загрози військових наступальних можливостей третьої, неназваної країни. Інформація також містила опис чутливих оборонних можливостей США, деякі з яких стосуються тієї самої іноземної країни.

Нагадаємо, у Німеччині судять офіцера бундесверу за шпигунство на користь РФ.

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