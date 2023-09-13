Екстрадиція ухилянтів від мобілізації до України: які країни відмовились видавати чоловіків

Деякі країни ЄС категорично відмовилися видавати Україні ухилянтів, а деякі назвали умови, за яких це можливо.

В серпні у Верховній Раді заявили про можливість екстрадиції до України чоловіків, які під час мобілізації виїхали за кордон із фейковими довідками про "непридатність" до військової служби. Однак низка країн Євросоюзу вже заявила, що не збирається видавати Україні ухилянтів.

Які країни відмовилися від екстрадиції до України чоловіків-ухилянтів від мобілізації – читайте на ТСН.ua.

Наприкінці серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про можливість екстрадиції до України та покарання тих чоловіків, які під час мобілізації виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок про "непридатність" до служби.

Підстави для екстрадиції чоловіків до України

Як пояснив згодом представник президента в Раді, член комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський, для екстрадиції громадянина України необхідна юридична підстава, тобто зареєстроване кримінальне провадження, в якому особа має статус підозрюваного.

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Які країни погодилися на екстрадицію чоловіків до України

На початку вересня в Польщі заявили про готовність екстрадувати до України тих чоловіків, які незаконно виїхали за кордон. Для того, щоб Польща когось екстрадувала, спершу Україна повинна видати міжнародний ордер на арешт цієї людини. Однак остаточне рішення буде за польським судом.

Водночас у Польщі поінформували, що вже видворили громадян України, які переправляли нелегалів до Європи. Йдеться про тих, хто займався незаконним переправленням "ухилянтів" через кордон.

Які країни не видаватимуть чоловіків Україні

Екстрадиція з Австрії

В Австрії заявили, що в цій країні зараз проживають 14 тисяч українців, придатних до військової служби. Однак в австрійському МЗС заявили, що "ніколи не видадуть" ухилянтів з України, які незаконно втекли від мобілізації.

"Це була б спроба втручання в нашу систему надання притулку і в наш суверенітет. Ніхто не може навіть подумати, що Австрія на це піде", – йшлося в заяві автсрійського міністерства.

Екстрадиція з Угорщини

Угорщина теж категорично відмовилася екстрадувати до України чоловіків та видавати їхні дані. Влада країни заявила, що не перевіряє придатність українських біженців до військової служби.

"Угорщина не видасть їх Україні. Кожен біженець з України є вільною людиною в Угорщині, яка вільна вирішувати, чи залишитися їй тут, чи поїхати на Захід, чи, якщо вона вирішить, повернутися назад", – заявив заступник прем'єра Угорщини Жолт Шем'єн.

Екстрадиція з Німеччини

Німецька влада наразі ще не робила жодних заяв про те, чи видаватиме Україні її громадян-чоловіків. Однак Deutsche Welle з посиланням на експертів пише, що така можливість існує, хоча ймовірність дуже мала.

За словами представників Мін’юсту Німеччини, дезертирство та ухиляння від військової служби не можуть бути підставою для екстрадиції. І такі злочини, як-от давання хабарів для уникнення мобілізації, не є винятками для екстрадиції.

Аби екстрадиція з ФРН стала можливою, в Україні правоохоронці повинні зібрати докази, відкрити кримінальне провадження, оголосити підозру людині або заочно винести вирок і подати запит на екстрадицію. І лише після цього німецькі суди візьмуться розглядати обґрунтованість екстрадиційного запиту.

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Екстрадиція з Чехії

В Чехії заявили, що не видаватимуть Україні ухилянтів, адже Європейська конвенція виключає екстрадицію за воєнні злочини, ухиляння від військової служби, дезертирство чи непокору наказу.

Водночас речник чеського Мін’юсту Володимир Ржепка пояснив, що в окремих випадках українські суди можуть подати запит на екстрадицію конкретної людини.

"Але в конкретному випадку це залежатиме не від правової кваліфікації, а від фактичної поведінки, за якою українські судові органи врешті подадуть запит про екстрадицію конкретної особи", – повідомив Ржепка.

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