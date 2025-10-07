Екстрадиція підозрюваного у підриві Nord Stream 2 до Німеччини: Туск висловив позицію Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Польща категорично відмовилася екстрадувати до Німеччини громадянина України, Володимира З., якого німецька прокуратура підозрює у безпосередній участі в диверсії на газогоні «Північний потік-2», що сталася восени 2022 року. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції із литовським колегою Литви заявив, що Варшава не бачить сенсу видавати українця, оскільки головною проблемою для Європи була не ліквідація газогону, а сам факт його будівництва.

Про це пише «Rzeczpospolita».

Принципова позиція Варшави

Ключовим у заяві польського прем’єра став акцент на геополітичному аспекті. Туск наголосив, що Росія створювала цей газогін проти найжиттєвіших інтересів усієї Європи, і у цьому питанні не може бути двозначності.

«Проблемою Європи, України, Литви та Польщі не є те, що підірвано Nord Stream 2, а те, що його збудували», — зазначив Туск.

Водночас прем’єр чітко позначив, хто має «мовчати» у цій дискусії.

«З нашого погляду, єдиними особами, які мають соромитися і мовчати у питанні Nord Stream 2, є ті особи, які вирішили будувати Nord Stream 2,» — заявив Дональд Туск.

Він також підкреслив, що жоден польський уряд ніколи не підтримував будівництво газопроводу, а позиція Польщі завжди була послідовною у критиці російського проєкту. Щодо затриманого українця, Туск зазначив, що хоча його затримали на підставі європейського ордера на арешт, «в інтересах Польщі та в інтересах звичайного почуття порядності та справедливості точно не є оскаржувати чи видавати цього громадянина в руки іншої держави».

Позиція Туска підтверджує раніше озвучену в пресі інформацію про те, що Польща не збиралася сприяти Німеччині у справі про диверсію.

Як писали німецькі та польські ЗМІ після візиту до Польщі колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца в липні 2024 року, німецькій стороні стало зрозуміло: Варшава не лише не допоможе із затриманням Володимира З., але «навіть більше: поляки, очевидно, попередили українську сторону».

Польські джерела навіть повідомляли, що голова МЗС Радослав Сікорський був готовий надати Володимиру З. політичний притулок та нагородити його орденом. Зрештою, українець виїхав з Польщі 6 липня 2024 року в автомобілі на дипломатичних номерах, яким керував військовий аташе. Польська прокуратура згодом заявила, що європейський ордер на його арешт надійшов до неї лише після його від’їзду.

Доля підозрюваних у підриві газогонів

Нагадаємо, українець Володимир З. був затриманий у польському Прушкові наприкінці вересня за європейським ордером на арешт, виданим німецьким судом. Німецькі служби підозрюють його у тому, що він вийшов у Балтійське море на яхті з Ростока, а потім заклав вибухівку на підводному газопроводі. За ці дії підозрюваним у Німеччині загрожує до 15 років ув’язнення.

Хоча прокуратура Німеччини вимагала тримання під вартою на 100 днів, Варшавський суд вирішив помістити українця під арешт лише на 40 днів, пояснивши це необхідністю завершити справу у першій інстанції у цей термін.

Раніше стало відомо, що іншим підозрюваним у справі є Сергій К., колишній військовий та один із найкращих глибоководних дайверів України, який, як повідомляють німецькі ЗМІ, є пенсіонером СБУ. Його затримали наприкінці серпня в Італії. Італійський суд, на відміну від польської влади, уже погодився на його екстрадицію до Німеччини.